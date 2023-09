Cum să răspunzi la cele mai enervante întrebări la un interviu de angajare

Dacă ai luat decizia să îți schimbi locul de muncă și acum ești în etapa în care urmează să mergi la interviuri de angajare, înseamnă că ești unde trebuie. Mai ai câțiva pași de urmat, asta după ce probabil CV-ul tău i-a impresionat pe recrutori sau pe manageri care te-au chemat la o discuție. Însă ce trebuie să știi este că și interviul de angajare te poate pune în dificultate, dacă nu te pregătești cum trebuie. Iată cum ar trebui să răspunzi la întrebările care sunt considerate de mulți candidați ca fiind dificile sau chiar enervante pe care ți le poate adresa angajatorul.

Interviul de angajare se dovedește a fi momentul adevărului atât pentru tine, pentru a vedea exact cu ce fel de angajator ai de a face, cât și pentru manager sau recrutor care va vedea unde te situezi la nivel de experiență dobândită și cerințe pe care le ai vis-a-vis de poziția pe care dorești să o ocupi. Însă de cele mai multe ori, întrebările pe care le primești te pot pune în încurcătură și te pot face să pari ignorant. Iată trei dintre acestea:

1. Care este cea mai mare slăbiciune a ta?

O întrebare bună, de la se așteaptă un răspuns sincer, evident. Așa că important aici e să joci cartea sincerității pentru că, nu-i așa, nimeni nu-i perfect. Poți câștiga puncte în plus la nivel de imagine și de încredere în fața recrutorului dacă vorbești deschis despre punctul tău mai puțin forte. Important de avut în vedere aici este să nu încerci să faci din slăbiciune ta un avantaj și o putere pe care să o folosești. Adică, vechiul truc cu „sunt obsedat de detalii” sau „slăbiciunea mea e că sunt perfecționist” s-ar putea să nu mai funcționeze în fața unui recrutor care va găsi, cel mai probabil, o altă modalitate să ajungă la răspunsul pe care îl caută. S-ar putea, de asemenea, să sune ca și cum n-ar fi răspunsul tău, ci unul preluat și lipsit de autenticitate. Cel mai bine e să oferi un răspuns sincer care să arate că ești conștient de tine și că lucrezi la îmbunătățiri.

Este normal să ai slăbiciuni, dar ceea ce îi diferențiază pe câștigători este modul în care își îmbrățișează punctele slabe și așteaptă cu nerăbdare să le îmbunătățească, scrie Forbes.com.

2. De ce ai plecat de la ultimul loc de muncă?

Toate companiile ar prefera să angajeze un visător care să inoveze și să-și extindă orizonturile, însă știm cu toții că piața muncii este fluidă, motiv pentru care oamenii vin și pleacă. Există o varietate de motive pentru care angajații aleg să plece de la un loc de muncă, unele bune și, evident, altele mai puțin bune. Când primești o astfel de întrebare este important să nu vorbești de rău angajatorul anterior. Ce poți spune, în schimb este faptul că ai plecat pentru că îți dorești să te dezvolți și să-ți duci cunoștințele la un alt nivel. Iată un răspuns bun pe care îl poți oferi:

„Am căpătat experiențe valoroase în cariera mea și, în acest moment, doresc cu adevărat să-mi duc abilitățile mele dobândite în Data Analytics la nivelul următor. Am învățat foarte multe lucruri de la ultimul meu manager, dar am simțit că am ajuns la un platou în ceea ce privește dezvoltarea mea după ce am petrecut ultimii 3 ani acolo. Acest rol pe care l-ați deschis voi a apărut pe pagina mea de LinkedIn și mi se pare o oportunitate foarte bună de a învăța de la experți în acest domeniu. Sunt foarte încântat să aflu mai multe astăzi”.

3. Ce salariu ai avut ultima dată și ce așteptări ai de la acest job?

De obicei, spre sfârșitul interviului, intervievatorul te va întreba care este salariul tău actual sau ultimul pe care l-ai avut, dar și care sunt așteptările tale cu privire la jobul vacant la care ai venit la interviu. Înainte de a spune ceva, fă o pauză și încearcă să faci din asta o conversație, nu o confruntare.

Scenariul cel mai bun este să fii atent și întrebi mai întâi care este bugetul lor pentru această poziție și de acolo poți oferi feedback dacă este aliniat cu ceea ce cauți. Totuși, nu funcționează întotdeauna în acest fel și recrutorul se poate aștepta ca tu să fii cel care dă primul număr. Poți spune că ești bucuros să discuți despre salariu și despre așteptările tale, însă după ce vei ști mai multe despre poziția pentru care ai aplicat. Aici, ca să știi, totuși, cât să ceri, trebuie să te documentezi foarte bine înainte și să știi care sunt salariile în industrie.

Sursa foto: Pexels

