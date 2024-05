Secretar de stat în Ministerul Muncii: Proiectul privind salariul minim nu include diminuări salariale

Proiectul privind salariul minim prevede că nu vor exista diminuări salariale iar formula care va fi stabilită va ţine cont, printre altele, de nivelul câştigului salarial mediu brut şi productivitatea muncii, potrivit secretarului de stat din Ministerul Muncii, Cristian Vasilcoiu.

Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale a discutat cu partenerii sociali legat de stabilirea modalităţii în care va fi stabilit salariul minim brut pe ţară garantat în plată şi transpunerea în legislaţia naţională a Directivei UE nr. 2041/2022 privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană.

Discuţiile au vizat corelarea aspectelor tehnice din actul normativ al Uniunii Europene cu prevederile în vigoare din legislaţia României, astfel încât noua lege să fie clară, predictibilă, unitară şi coerentă.

"Formula care va fi stabilită va ţine cont, printre altele, de nivelul câştigului salarial mediu brut şi productivitatea muncii. În plus, textul proiectului prevede că nu vor exista diminuări salariale, stimulează încheierea de contracte colective de muncă şi consolidează rolul pe care îl are dialogul cu partenerii sociali în stabilirea salariului minim. Directiva 2041/2022 urmează să fie transpusă în România în acest an. Actul legislativ al Uniunii Europene stabileşte că fiecare stat va avea nivelul venitului minim în funcţie de condiţiile sociale, financiare şi de evoluţia indicatorilor economici" a scris Vasilcoiu, luni, pe pagina sa de Facebook.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: