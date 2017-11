Posta Romana a anuntat astazi, 10 noiembrie, o initiativa cu adevarat revolutionara, dar nu pentru mileniul acesta, ci pentru cel trecut. Initiativa consta intr-o invitatie adresata bancilor, prin care le propune sa instaleze ATM-uri in oficiile postale din zona urbana, dar nu oricum, ci dupa "o negociere a conditiilor de colaborare".

"Compania a trimis invitatii catre societatile bancare care activeaza pe toata piata din Romania, iar conditiile de colaborare urmeaza sa fie stabilite in baza unor negocieri ulterioare", se arata intr-un comunciat de presa emis de catre compania statului in care mai declara ca "vine in sprijinul clientilor prin diversificarea activitatii si a serviciilor oferite".

Totusi, de masura revolutionara nu ar urma sa beneficieze toti romanii din mediul urban, deoarece reprezentantii Postei declara ca va avea loc o selectie a oficiilor in care se vor instala ATM-uri. Aceasta initiativa vine dupa ce, in vara anului acesta, compania statului a anuntat ca in 2018 vor introduce plata cu cardul.

Potrivit ministerului de resort, in bugetul MCSI pe 2017 sunt prevazute credite in suma de 170 de milioane de lei pentru capitalizarea Postei Romane, ca aport al statului, proportional cu cota de participare detinuta, iar ceilalti actionari pot participa la majorarea capitalului social proportional cu propria cota de participare.

Sursa foto: Posta Romana