„Anul acesta, am pus bazele unei noi capacitati de productie langa Oradea, incercand sa mentinem la cote inalte fluxul productiv si calitatea creatiilor Mathilde. Acest pas ne-a incurajat sa privim cu incredere spre viitor si sa deschidem alte reprezentante Mathilde in tara. Am ales din nou Bucurestiul, de data aceasta pe Calea Dorobanti, ca destinatie pentru cel de-al doilea showroom Mathilde”, a declarat Razvan Ghesea, director investitii Mathilde.

Din anul 2013, cand a fost deschisa prima reprezentanta Mathilde in Bucuresti, pe Nicolae Balcescu 22, brandul a evoluat organic. In ultimii patru ani, compania care opereaza brandul Mathilde si-a extins reteaua de distributie prin parteneriate locale, iar printre noile reprezentante inaugurate se numara franciza din Deva Shopping City, precum si o reprezentanta concept store in City Park Constanta. De asemenea, numarul de angajati a crescut de la 60 in 2013 la 80 anul acesta.

Vanzarile au urmat acelasi trend ascendent, de la 800.000 de euro in 2013 la 1,4 milioane de euro la finalul lui 2017. Pana in 2020, compania estimeaza atingerea unui prag de vanzari de doua milioane de euro.

De asemenea, site-ul mathilde.ro a fost imbunatatit printr-o investitie care i-a asigurat o interfata user-friendly si accesibilitate superioara. Fata de 2013, vanzarile online s-au triplat si continua sa creasca in fiecare an, ajungand sa reprezinte 9% din totalul vanzarilor in anul 2017.

Mathilde este un brand romanesc de fashion fondat in 2004 in Romania, cu sediul in Brasov, cu scopul de a propune o abordare creativa in industrie. Creatiile Mathilde sunt disponibile in Romania in reprezentantele din Baia Mare, Brasov, Bucuresti, Cluj, Constanta, Iasi, Timisoara, Deva, in reteaua distribuitorilor din intreaga tara, dar si online.