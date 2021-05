De la URBIS la Yale, de la broaște clasice la sisteme smart home

De cele mai multe ori, când trebuie să deschidem o ușă, trebuie să trecem și de o yală, fiind una dintre cele mai răspândite sisteme de închidere din lume.

Termenul de „yală” a rămas în vocabularul popular datorită mărcii de încuietori, pe același model cum s-a întâmplat cu „adidașii” și „xerox-urile”, de exemplu. Yale este o marcă veche de 180 de ani, având originile în afacerile lui Linus Yale Senior, un galez mutat în New York, care a început în 1840 să producă tot felul de încuietori și sisteme de închidere, inclusiv lacăte și chiar seifuri.

Mergând mai departe în timp, în 1964, în România, lua naștere URBIS, marca securității din România. În 1972, era lansată producția de broaște, iar în 1974 avea să înceapă și producția de mânere. Un an mai târziu, URBIS devine lider de național în producția de echipamente de securitate, iar mai apoi, în 1985, lansează producția de cilindri pentru încuietori. Compania avea să rămână timp de 20 de ani liderul pieței de profil.

Ce au în comun o marcă românească și una americană? Ei bine, acum se află sub aceeași umbrelă, brandurile URBIS și Yale fiind deținute de compania finlandezo-suedeză, ASSA ABLOY, care a preluat marca URBIS și liniile de producție în 1998.

În urma preluării, a luat naștere compania URBIS Security. În 2002, ASSA ABLOY readuce în România marca de încuietori Yale, iar în 2004, URBIS Security și filiala locală ASSA ABLOY fuzionau și deveneau ASSA ABLOY România.

Citeste si: Pandemia a crescut cererea de sisteme de acces fără atingere în...

În 2010, fabrica avea să fie retehnologizată, în urma unei investiții de două milioane de dolari. Începând cu 2011, unitatea de producție din România devine centru european de excelență în producția de broaște, pentru ca în 2012 să devină principalul exportator de încuietori din Europa.

În prezent, mărcile Yale și URBIS merg împreună sub tutela ASSA ABLOY, compania care este lider mondial în ceea ce privește sistemele de închidere.

Grupul produce și comercializează aproape orice în materie de încuietori și sisteme de securitate, dedicate atât consumatorilor casnici, cât și celor comerciali. De la simplele și clasicele broaște, până la sisteme smart de închidere, care pot fi accesate cu ajutorul telefonului mobil, atât pentru casă, cât și pentru birou sau orice tip de imobil, inclusiv spații logistice și industriale.

Compania produce chiar și sisteme inteligente pentru închiderea dulapurilor, ori soluții și mai avansate, cum ar fi seifurile. Majoritatea produselor sunt comercializate sub marca Yale, produsele URBIS trecând treptat sub marca de origini americane. Deși în stocuri limitate, unele produse de feronerie marca URBIS încă sunt fabricate și vândute pe piață de către companie.

Citeste si: Autorităţile din Sfântu Gheorghe achiziţionează Fabrica de Ţigarete

În 25 de ani de prezență pe piața din România, reprezentanții ASSA ABLOY au văzut multe și au putut observa transformarea pieței de profil, a preferințelor românilor.

Cunoscătorii nu mai caută doar o simplă încuietoare, caută sisteme smart

Am discutat despre cum s-au schimbat preferințele clienților cu Florin Tihulcă, Managing Director ASSA ABLOY Opening Solutions România.

Potrivit acestuia, nevoile clienților, atât ale persoanelor fizice, cât și ale companiilor, s-au diversificat mult.

Citeste si: Drogheriile dm deschid propriul magazin online, după afaceri în...

„Nu mai sunt interesați de o simplă încuietoare. Acum își doresc un nivel ridicat de securitate și aleg soluții patentate sau inteligente, cu acces de la distanță, prin intermediul unui dispozitiv mobil.

Evident, « yalele » rămân cele mai des întâlnite sisteme de închidere în cele mai multe clădiri din lumea asta, dar lumea nu se mai bazează doar pe ele.

Astăzi, clienții domestici sunt interesați preponderent de asigurarea unei siguranțe sporite, monitorizare și control de la distanță, dar și de sisteme de automatizare cu funcții inteligente și o instalare cât mai intuitivă a acestora”, ne-a explicat Florin Tihulcă.

Clienții cunoscători și-au schimbat și modul în care achiziționează astfel de sisteme inteligente, mare parte a clienților companiei alegând varianta magazinelor online.

„De cele mai multe ori, clienții smart home urmăresc site-uri, bloguri sau grupuri de profil pe canalele social media de unde află despre noutăți și experiențele practice ale altor persoane cu diferite produse smart. Aleg apoi magazinele online sau site-ul producătorului pentru a se documenta, după care fie decid să contacteze fabricantul pentru a cere suport în alegerea soluției potrivite, fie cumpără direct”, ne-a mai spus Tihulcă.

Români cheltuie peste 1.000 de euro pe achiziția unui sistem smart

Datele companiei arată că românii alocă, în medie, un buget cuprins între 1.000 și 1.300 euro pentru achiziția unui soluții de securitate inteligente a locuinței. Dintre aceștia, 45% sunt familiști, cu vârste cuprinse între 35 și 44 de ani, de cele mai multe ori părinți preocupați de siguranță și conveniență. 30% dintre românii care achiziționează sisteme smart de securitate au între 45 și 64 de ani, sunt interesați de tehnologie și au un stil de viață modern. Un ultim segment, de 25% dintre cumpărători, este reprezentat de tineri între 25 și 34 de ani, necăsătoriți, cu un stil de viață modern și care își doresc adoptarea imediată a noilor apariții tehnologice.

Pentru firme, sistemele de acces îndeplinesc mai multe roluri

În ceea ce privește clienții persoane juridice, managing directorul de la ASSA ABLOY România ne-a spus că aceștia optează pentru un sistem de acces controlat cu un nivel sporit de securitate și care are rolul de a eficientiza costurile. Conveniența, dar și nevoia de acces rapid de pe dispozitivele mobile prin soluții contactless, se regăsesc și acestea printre cerințele beneficiarilor.

Accesul controlat a fost văzut, până acum câțiva ani, doar ca o soluție de a limita accesul persoanelor din afara organizației în perimetrul acesteia. Însă, treptat lucrurile s-au schimbat, nevoia de securitate și securizare a crescut, iar multe organizații au reevaluat posibilitatea de a avea un sistem de control al accesului performant, simplu de utilizat și de configurat, dar în același timp sigur.

„Motivația principală pentru instalarea unui astfel de sistem este creșterea nivelului de siguranță, dar și managementul mai bun al locațiilor. De asemenea, clădirile inteligente sau verzi le instalează pentru un consum energetic redus sau pentru digitalizarea locației. Nu în ultimul rând, pontajul, auditul intrărilor și ieșirilor sunt foarte importante în momentul selecției sistemului de acces controlat dorit”, ne-a mai spus Florin Tihulcă.

Tehnologiile smart home au evoluat și ele, dispozitivele moderne oferind un design mai atractiv, securitate sporită și accesibilitate.

„Clienții români ne-au arătat că își doresc produse smart home care să le facă viața mai ușoară, intuitive în utilizare și ușor de instalat, accesibile cu smartphone-ul de la distanță, care să le protejeze familia și bunurile de valoare.

În portofoliul companiei, marca Yale pune la dispoziție o gamă de produse smart home diversă. Compania a lansat recent o încuietoare inteligentă, care oferă acces prin smartphone de la distanță și control asupra accesului din locuință, camere inteligente de supraveghere – individuale pentru supravegheat copiii de exemplu, sau în kituri de supraveghere a locuinței, de asemenea accesibile de la distanță prin smartphone. Ecosistemul poate fi completat cu o alarmă inteligentă, tot de la Yale, care prin încuietoarea Linus la care este conectată, îți dezarmează automat alarma.

În curând, în materie de smart home, așteptăm produse noi de la Yale, precum o încuietoare inteligentă pentru dulap, care va ajuta oamenii să nu lase la îndemâna copiilor anumite obiecte periculoase și un seif inteligent, accesibil prin smartphone”, ne-a dezvăluit oficialul ASSA ABLOY.

Încuietoarea inteligentă de dulap, care ține bunurile de valoare sau obiecte periculoase în siguranță într-un dulap sau sertar, este accesibilă prin smartphone de la distanță, utilizatorul primind alarme când este detectată mișcare, integrabilă în ecosistemul Yale Access.

Seiful inteligent se deschide prin cod, amprentă sau Bluetooth. Totodată, compania pune la dispoziția clienților și un lacăt cu amprentă, care poate fi și el accesat prin Bluetooth.

2020 nu a fost un an chiar atât de negru

Potrivit datelor grupului, între 2015 și 2019 cifra de afaceri a înregistrat patru ani consecutivi de creștere, ca apoi în 2019 să mai scadă.

Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului de Finanțe, cifra de afaceri netă a companiei a evoluat în felul următor.

2015 –156.119.045 lei

2016 – 164.863.839 lei

2017 – 164.925.529 lei

2018 – 174.284.064 lei

2019 – 161.559.345 lei

Evident, 2020 nu avea cum să nu-și lase amprentă și în afacerile ASSA ABLOY, dar, ne spune managing directorul companiei, nu a fost un an atât de negru, afirmând că afacerile ar fi fost mai mari decât în 2019.

„Anul 2020 a fost unul foarte generos cu noi. Dincolo de contextul pandemic, ne-a oferit multe ocazii să ieșim din zona de confort, să ne adaptăm schimbărilor si să învățăm lucruri noi.

Am experimentat situații pentru care nu eram pregătiți și am înțeles că ne putem consolida businessul doar fiind mai buni, mai prezenți, mai implicați Am învățat să avem încredere, să economisim și să abordăm oportunități de business noi.

Pentru ASSA ABLOY România anul 2020 s-a încheiat cu rezultate foarte bune. Finalul de an ne-a oferit oportunitatea de a recupera businessul pierdut în lunile martie și aprilie. Echipa a fost motivată, a gândit pozitiv și a maximizat fiecare oportunitate apărută. Un element important a fost reprezentat și de măsurile luate încă din 2019, măsuri care au susținut o cifră de afaceri mai mare comparativ cu anul precedent.

În următorii patru ani, compania vrea să majoreze producția cu 40%

În aceea ce privește evoluția din acest an, dar și din următorii ani, Florin Tihulcă ne-a spus că anul 2021 va aduce multe oportunități noi, pentru toate industriile, iar ASSA ABLOY România este hotărâtă și pregătită să fie un jucător activ și de încredere.

„Astfel, ne propunem să vizităm mai des partenerii, să le oferim servicii de calitate dar și soluții inovative, eficiente. Vom lansa produse și soluții noi, ne vom extinde echipa și vom ținti o creștere a vânzărilor de cel puțin 10%.

De asemenea, ne dorim să investim în oameni și în instrumentele de care aceștia au nevoie pentru desfășurarea activității în cel mai profesionist mod. Astfel, vom putea răspunde mai bine nevoilor pe care partenerii noștri le au și satisfacția lor va influența direct nivelul de business pe care îl vizăm.

Totodată, ASSA ABLOY România își propune o creștere de peste 40% a producției, în următorii 4 ani, pentru divizia de producție, și o dublare a cifrei de faceri pentru divizia Opening Solutions. Pentru a susține această dezvoltare ASSA ABLOY România a construit un plan de investiții strategice până în 2025, urmând a pune în funcțiune tehnologii noi de ștanțare și prelucrări CNC de peste 10 milioane Euro.

Pentru a atinge aceste obiective mizăm că anul 2022 va fi unul de revenire clară și va susține o creștere de două cifre procentuale”, a concluzionat reprezentantul grupului.

Despre autor Venit în Capitală în 2007, ca orice copil de provincie cu tolba plină de vise, primul fiind acela de a deveni comentator sportiv - următorul Cristian Țopescu - Adrian a ales să-și înceapă cariera de jurnalist scriind în presă. Deși era abia în al doilea an la Facultatea de Jurnalism , Adrian și-a găsit un loc de muncă la ziarul ” Curierul Național ”. A realizat abia la interviul de angajare că nu mai există departament de sport la ziar, dar asta... Mai multe articole scrise de Adrian Ungureanu »

Te-ar putea interesa și: