Explozia prețurilor la materiale de construcții: Orban face noi precizări legate de OUG

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că a atenţionat Guvernul pentru emiterea unei ordonanţe de urgenţă privind încheierea de acte adiţionale referitoare la valoarea reală a lucrărilor ca urmare a "exploziei" preţurilor la materialele de construcţie, menţionând că, în caz contrar, există riscul închiderii multor şantiere.

"Suntem în vacanţă parlamentară, noi am solicitat adoptarea unei ordonanţe de urgenţă în acest sens, pentru a fi îmbunătăţit mecanismul de reevaluare, astfel încât valoarea contractului să ţină cont cu adevărat de costurile cu materialele de construcţie, care au crescut ca urmare a exploziei preţurilor la materialele de construcţie. Am atenţionat de două luni asupra faptului că Guvernul are obligaţia de a emite ordonanţă de urgenţă pentru a îmbunătăţi sistemul de adiţionare a contractelor, de încheiere de acte adiţionale cu privire la valoarea lucrărilor ca urmare a exploziei preţurilor materialelor de construcţie, pentru că astăzi există riscul ca, dacă nu se semnează acte adiţionale în care să se aducă valoarea lucrărilor la valoarea reală ca urmare a creşterii preţului la materialele de construcţii, există posibilitatea ca foarte multe şantiere să se închidă pentru că niciun constructor nu poate să-şi permită să lucreze în pierdere", a afirmat Orban, prezent la Ziua Imnului Naţional, în Piaţa Tricolorului, conform Agerpres.ro.

Precizarea liderului liberal a fost făcută în contextul unei întrebări privind investiţiile făcute de Guvernul Cîţu în cele şase luni de mandat.

Consiliul Concurenței investighează piața materialelor de construcții

Consiliul Concurenței a demarat o amplă analiză pe piața materialelor de construcții în contextul semnalelor privind creșterea prețurilor produselor, atât pe piața românească, dar și la nivel international.

”Cu toate că, în perioada pandemiei de Covid, sectorul construcţiilor a reuşit să susţină în mare măsură economia naţională, acest domeniu se confruntă cu o creștere a preţurilor anumitor materiale pentru construcţii. În aceste condiții, există riscul apariţiei unor disfuncţionalităţi în aprovizionarea cu materii prime pentru investiţiile în curs, iar în ceea ce priveşte noile investiţii antreprenorii ar putea avea rezerve în a se prezenta la licitaţii, putând avea dificultăți în a întocmi oferte corecte şi competitive din cauza depășirii bugetului . De aceea, vrem să identificăm cauzele care au generat aceste evoluții și să impunem măsuri pentru îmbunătăţirea funcționării piețelor” a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Astfel, Autoritatea de Concurență va analiza evoluția prețurilor pentru principalele materiale pentru construcții (de exemplu, bitum cu aplicații rutiere, BCA, cărămizi și blocuri ceramice, polistiren utilizat la termoizolații, fier, oțel și produse laminate, produse pe bază de PVC și polipropilenă, ciment etc.) pentru a identifica eventualele disfuncționalități ale pieței și cauzele care au condus la majorarea prețurilor.

În urma analizei, autoritatea poate propune recomandări, respectiv măsuri în vederea remedierii, atenuării şi prevenirii oricăror efecte negative asupra concurenței şi, implicit, asupra consumatorilor, iar în cazul în care descoperă încălcări ale legii, inițiază procedurile necesare pentru a le sancționa.

Sursa foto: Agerpres Foto

