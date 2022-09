Călin Bichir, ACVATOT: Proiectele publice sunt subevaluate. Sunt licitații la care nu participă nimeni

Piața construcțiilor inginerești se confruntă în prezent cu mai multe provocări, principalele probleme fiind cele legate de scumpirea materialelor de construcție și creșterea costurilor cu energia și transportul, dar și cu o situație complicată în ceea ce privește proiecte publice, care sunt subevaluate, ceea ce duce la organizarea unor licitații publice la care nu participă nimeni din cauza costurilor neconforme cu realitatea din piață.

Wall-Street.ro a stat de vorbă cu administratorul și directorul general al ACVATOT, Călin Bichir, despre provocările pe care le întâmpină piața construcțiilor inginerești și despre preocupările ei, dar și despre modul în care compania pe care o conduce a reușit să gestioneze aceste provocări.

ACVATOT este una dintre cele mai mari companii din România în ceea ce privește lucrările de utilitate publică, fiind cea care se ocupă de proiectarea, modernizarea, mentenanța și dezvoltarea multor rețelele de gaze, de apă, termoficare și așa mai departe din toată țara.

„Sectorul construcțiilor inginerești trece prin schimbări de la un an la altul. Dacă în 2020 și 2021, am încercat să minimizăm efectele pandemiei și ale creșterilor de prețuri determinate de aceasta, anul acesta a debutat sub semnul războiului Rusia-Ucraina și al contextului geopolitic și economic extrem de complicat adus de acest conflict, concretizat în scumpiri pe bandă rulantă, blocaje pe multe piețe, indisponibilități și amânări ale livrărilor multor produse și chiar servicii”, ne-a spus Călin Bichir.

Prin urmare, oficialul ACVATOT ne-a spus că una dintre principalele preocupări curente sunt cele legate creșterea costurilor, dar partea pozitivă este dată de semnarea de noi contracte.

„La această oră, încercăm să gestionăm eficient impactul creșterii accelerate a prețurilor la materiale, combustibili, manoperă, astfel încât aceste complicații să nu interfereze cu proiectele pe care le avem deja în curs de implementare.

În ceea ce ne privește, numărul proiectelor nu s-a redus față de anul trecut. Putem spune chiar că, anul acesta, am încheiat mai multe contracte care ne vor asigura continuitatea în activitate”, ne-a mai spus Călin Bichir.

Directorul general al ACVATOT ne-a indicat că, în cazul energiei electrice și gazelor, creșterile sunt de peste 4 ori, iar la gaz de peste 8, chiar 10 ori, dacă le comparăm cu cele din luna septembrie 2021.

„La fel este și costul combustibilului, gândiți-vă la prețurile crescute ale benzinei, motorinei, în condițiile în care în componenta de preț al unui material pentru construcții transportul înseamnă acum peste 10%”, a subliniat Călin Bichir.

Mai mult, ne mai spune oficialul companiei, după căderea Citi Insurance, a crescut și prețul asigurărilor, fie că vorbim de RCA, CASCO sau de garanții de bună execuție. Administratorul ACVATOT sperăm că, odată cu acceptarea IFN-urilor ca emitenți de garanții pentru licitații și lucrări, piața asigurărilor își va regăsi făgașul normal.

Materialele de construcții au venit și ele cu creșteri consistente, iar piața pe care activează ACVATOT a fost direct afectată de scumpiri.

„Sectorul construcțiilor inginerești a înregistrat, în deplină concordanță cu domeniul construcțiilor din care face parte, o adevărată explozie a prețurilor tuturor materialelor, cu procente cuprinse între 50 și 100%”, ne-a mai spus Călin Bichir.

O altă provocare a sectorului construcțiilor, unul dintre cei mai mari consumatori de materie primă, a fost și asigurarea unor linii de aprovizionare, care s-a dovedit a fi extrem de complicată în această perioadă.

„Majoritar, noi ne procurăm materialele necesare implementării licitațiilor câștigate, reușind să ne păstrăm furnizorii și chiar să-i diversificăm, însă am întâmpinat probleme în a găsi unele echipamente care conțin componente electrice și electronice”, ne-a mai dezvăluit directorul general al ACVATOT.

Toate aceste scumpiri au complicat și situația proiectelor publice

Activitatea companiei se bazează aproape în totalitate pe contractele venite din zona publică, fiind implicată în numeroase proiecte ale administrațiilor publice locale din toată țara, așa că are o imagine clară asupra aceea ce se întâmplă pe piața construcțiilor inginerești din România.

Contractele publice trec printr-un proces complicat de acordare, prin licitații, iar pentru că durata de timp este una destul de lungă, proiecțiile privind valoarea contractelor nu mai corespund cu datele actuale din piață.

„În sectorul public, lucrurile sunt destul de complicate chiar și la ora actuală, din cauză că multe licitații se bazează pe proiecte subevaluate, ale căror studii de fezabilitate au fost întocmite în urmă cu 2-3 ani, când încă nu era această explozie a prețurilor la materiale, combustibili, gaze șamd. Prin urmare, sunt multe licitații la care nu participă nicio companie pentru că nu se pot încadra în valoarea estimată" a atras atenția Călin Bichir.

Administratorul ACVATOT speră că viitoarele contracte finanțate din Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și din Programul Național de Investiții «Anghel Saligny» vor fi evaluate corect.

„Pentru ca lucrurile să revină cât de cât la normal, iar noi să putem continua implementarea proiectelor, trebuie luate câteva măsuri urgente, cum ar fi actualizarea lunară a prețurilor contractelor de lucrări/acordurilor cadru, cu coeficienți (publicați de Institutul Național de Statistică) care să reflecte realitatea.

Nu în ultimul rând, este necesară fluidizarea decontărilor în cadrul contractelor, aceasta putându-se realiza prin urgentarea confirmării situațiilor de lucrări executate, de către beneficiari și prin micșorarea termenelor de plată, care în acest moment sunt de 60 de zile și mai mult”, a mai subliniat directorul general al ACVATOT.

Compania este în permanentă căutare de specialiști

În acest moment, numărul angajaților ACVATOT se ridică la aproximativ 500 de oameni, dar compania se află în permanentă căutare de specialiști, în condițiile în care care, în general, domeniul este afectat de lipsa forței de muncă.

„Soluții pentru resursele umane din acest sector sunt și ar trebui să se concentreze pe școlile de meserii, pe atragerea tinerilor către facultățile de construcții, pe cursuri de perfecționare, însă ar trebui ca și statul să suporte, în primii ani de angajare, o cotă din salariu, care ar permite oricărui angajator să vină cu un salariu mai atractiv”, este de părere Călin Bichir.

ACVATOT speră la o creștere a afacerilor de 10% în an acest

În pofida contextului complicat, directorul general al ACVATOT speră ca afacerile să crească în acest an, compania semnând mai multe contracte care să le susțină activitatea.

„În ceea ce ne privește, avem și în acest an o evoluție pozitivă, încercăm să gestionăm situația economică actuală și să ne consolidăm în continuare poziția pe piața construcțiilor edilitare.

Facem eforturi să transformăm orice provocare în oportunitate. Față de anul trecut, anul acesta preconizăm o creștere a cifrei de afaceri cu cel puțin 10%”, a mai spus Călin Bichir.

Potrivit lui, contractele cele mai ample și mai complexe sunt cele finanțate din fonduri europene, care au valorile cele mai mari și se desfășoară pe o perioadă medie de 2-3 ani.

În prezent, cele mai importante proiecte pe care ACVATOT le execută sau în care este implicată privesc reabilitarea și extinderea rețelelor de apă din mai multe zone, precum Breasta – Bucovăț, Pantelimon, Brănești, Petrachioaia, Cernica sau Glina, reabilitarea și modernizarea mai multor tronsoane de drumuri din diferite regiuni, ca Bolintin Vale sau 401A, și rețelele de distribuție a gazelor naturale din Tuzla, Eforie sau Timișul Sec.

De asemenea, compania mai are în derulare o serie de acorduri cadru pe o perioadă de 4 ani, care vizează:

modernizarea și repararea infrastructurii urbane din Sectorul 1;

întreținerea și mentenanța străzilor, aleilor, parcărilor din Sectorul 4;

proiectarea și execuția rețelei de apă, a canalizării menajere și pluviale și serviciile de asistență din Sectorul 6;

reabilitarea/sistematizarea/optimizarea sistemului de distribuție și înființarea de distribuții noi pentru 6 loturi de gaze naturale;

lucrări de terasamente generate de intervențiile de urgență pentru remedierea defectelor și anomaliilor la elemente sistemelor de distribuție a gazelor în cazul altor 7 loturi.

Sursa foto: ACVATOT

Despre autor Venit în Capitală în 2007, ca orice copil de provincie cu tolba plină de vise, primul fiind acela de a deveni comentator sportiv - următorul Cristian Țopescu - Adrian a ales să-și înceapă cariera de jurnalist scriind în presă. Deși era abia în al doilea an la Facultatea de Jurnalism , Adrian și-a găsit un loc de muncă la ziarul ” Curierul Național ”. A realizat abia la interviul de angajare că nu mai există departament de sport la ziar, dar asta... Mai multe articole scrise de Adrian Ungureanu »

