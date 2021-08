(P)  Tricouri personalizate pentru o doză de creativitate 

Cine nu iubește produsele personalizate? Sunt inedite, haioase si ne diferențiază de mulțime. Alteori, dimpotriva, ele pot fi dress code-uri pentru anumite evenimente organizate cu colegii de birou, petreceri cu tematică sau alte întâlniri unde trebuie sa aratam apartenență la o echipa.

Pentru toate aceste momente, în care fie vrem sa fim diferiți, sau parte a aceluiași grup, exista o singura soluție- tricouri personalizate

Printado este un astfel de paradis,al cadourilor și produselor personalizate.. Este locul în care orice idee în materie de grafica sau personal branding, prinde viata. Mai mult decat atat, platforma dispune de un soft special prin care clienții își pot personaliza produsul dorit într-un mod interactiv.

Tricouri personalizate prin super tehnici

În ultimii ani tehnologiile de imprimare au evoluat uimitor. Ne-am luat adio de la print-uri care se decojesc la primele spalari sau care au o textura plastifiata.

Printado dispune de modalități multiple de personalizare a textilelor, printre care: broderie, sublimare, transfer termic, DTG.

DTG (direct to garment) este o tehnica revolutionara, ce permite pătrunderea cernelii direct in tesatura, și nu la suprafața acesteia. Acest lucru face materialul mai rezistent în timp la spalari, si imprimeul mai durabil.

Tricourile sunt confectionate din bumbac 100%, iar recomandarea este sa fie spalate la o temperatura de maxim 40 grade Celsius, pentru o durata de viata cat mai indelungata a imprimeului.

În funcție de nevoile de personalizare, echipa Printado recomanda metoda de personalizare potrivită. De exemplu, pentru sepci sau tricouri polo se preteaza broderia, pentru comenzi în număr mare- sublimarea, iar pentru comenzi in numar mic -DTG.

Produse personalizate pentru evenimente speciale

Absolvirea, petrecerea burlacitelor sau nașterea primului copil sunt toate evenimente memorabile, cu emoții pe masura. Un outfit cu tricouri personalizate arată bine nu doar în fotografii, dar oferă sentimentul de apartenența la grup, de apropiere.

Practic, tricourile personalizate au devenit un simbol, și totodată un mesager al acestor petreceri. Ele sunt de obicei printate cu o imagine semnificativă sau un mesaj haios, cu însemnătate pentru întregul grup.

Astfel, accesoriile personalizate au devenit un must-have al acestor petreceri.

Tricouri de colorat pentru copii

Mai mult, iti poti surprinde copilul cu un proiect distractiv- tricouri de colorat pentru copii. Printado pune la dispoziție o serie de modele foarte apreciate de cei mici, si desigur, pe langa modelele disponibile, se pot realiza și altele personalizate, la cerere. Practic, nu este nimic din ce nu poți printa pe aceste tricouri, ce mai apoi vor fi colorate.

Tricoul vine însoțit de carioci speciale, pentru textile. Sunt rezistente în timp la multiple spalari de pana in 40 grade.

Sunt ideale pentru petreceri aniversare, gradinite, centre educationale, dar si acasa, atunci cand vrei sa ii oferi o activitate inedita celui mic. Te asigurăm că va adora aceasta activitate și îl va tine ocupat destul timp!

Poți face bani de acasa cu Marketplace Printado

Mereu inovativi și adaptati la trendurile pieței, cei de la Printado au lansat și un marketplace. Acesta este un spatiu virtual creativ, nu doar distractiv, care poate aduce profit. Artisti plastici, graficieni, influenceri sau muzicieni si-au lansat deja propriul shop online, unde vand produse personalizate cu grafica lor.

Magazinul se deschide gratuit, nu exista costuri de administrare, iar de partea logistica, livrari si customer care se ocupă echipa dedicată Printado. Pentru ca tu sa te ocupi doar de partea creativa. Tentant, nu-i asa?

Dacă ai ceva de spus lumii și te consideri talentat, si tu poti deveni vendor pe Printado marketplace!

Voi ce produse personalizate purtați sau v-ar plăcea?

