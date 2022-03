Labormed Zentiva: Dezvoltăm campanii de conștientizare în rândul angajaților

Sustenabilitatea devine un subiect din ce în ce mai important pe agenda companiilor, indiferent de industrie. Pentru a insufla o astfel de abordare în interiorul organizațiilor, business-urile pun accent tot mai mult pe diverse campanii în care dau posibilitatea întregului colectiv de a se implica.

Maria Stoica, cordonator Labormed Zentiva, a oferit în cadrul evenimentului SUSTENABIL ZI DE ZI, o serie de exemple implemenetate de compania pe care o reprezintă.

”Începem prin a-i face pe colegi să conștientizeze mai mult importanța sustenabilității prin intermediul unor campanii interne, pe care le dezvoltăm an de an. Un exemplu este reprezentat de campaniile de mediu, precum cele care prevăd plantările de copaci”, menționează Maria Stoica.

Un alt exemplu este încurajarea angajaților din cadrul companiei să nu arunce direct la gunoiul menajer medicamentele expirate.

”Încurajăm colegii să aducă de acasă toate medicamentele expirate și să nu le păstreze sau să le arunce la un gunoi menajer. Medicamentele nu trebuie aruncate în acest fel deoarece substanțele pe care le conțin se pot dizolva și pot ajunge în pânza freatică. Nu în ultimul rând, colectarea selectivă a devenit o obișnuință atât acasă cât și la locul de muncă”, spune reprezentanta Labormed Zentiva.

Maria Stoica a participat la conferința SUSTENABIL ZI DE ZI – de la NICE TO BE la MUST BE, organizată de Eco Synergy și Asociația Environ.

Foto: Ovidiu Udrescu

