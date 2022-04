Un nou magazin Altex modernizat, în Ploiești

Altex continuă planul de investiții în modernizarea și tehnologizarea magazinelor sale și anunță finalizarea procesului de reamanajare a unității din complexul comercial Ploiești Shopping City.

”Ȋn urmă cu patru luni, am deschis un magazin nou și modern, ȋn Ploiești Value Center, iar acum am finalizat reamenajarea unuia care are deja 10 ani de funcționare tocmai pentru a ȋmbunătăți experiența de cumpărături a clienților noștri ploieșteni.”, a declarat Edvin Abdulachim, directorul comercial Altex, conform unui comunicat de rpesă transmis de companie.

Magazinul Altex, aflat ȋn incinta complexului comercial Ploiești Shopping City (Centura de Nord Ploiești km. 6, Blejoi), are o suprafață de peste 1.000 mp și oferă clienților săi un stoc de peste 25.000 de articole.

Retailer-ul mai deține două magazine ȋn oraș: Altex Value Centre și Altex din strada Libertății, nr. 4, proprietate a grupului Altex.

Magazinul Altex din incinta complexului comercial Ploiești Shopping City va fi deschis de luni până duminică, ȋntre 10:00 și 22:00. Pe 14 aprilie, ȋn prima zi post reamenajare, programul va fi extins, de la 7:00 la 22:00.

Sursa foto: Altex

