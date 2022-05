CSR Growing Responsible – Importanța raportărilor ESG și a incluziunii sociale

Green Start-Up și wall-street.ro organizează pe 10 mai cea de-a cincea ediție a evenimentului CSR Growing Responsible. Responsabilitatea socială, indicatorii de sustenabilitate și incluziunea socială și digitală sunt teme fierbinți pentru orice fondator de business, iar la evenimentul CSR Growing Responsible, de marți, 10 mai, vom afla cum să ne adaptăm valorile companiei pentru a continua să fim atractivi pentru investitori și clienți.

Evenimentul CSR Growing Responsible, susținut de Mastercard și Telekom România, este organizat marți, pe 10 mai, începând cu ora 10, pe platforma de evenimente virtuale IC Events și va fi transmis live pe Facebook și LinkedIn.



Evenimentul CSR 2022: Importanța raportărilor ESG și a incluziunii digitale, organizat de Green Start-Up și wall-street.ro pe 10 mai, abordează teme precum modul în care trebuie adaptate valorile companiei pentru a crește scorul ESG (environmental, social and governance), reglementările locale și europene privind acești indicatori și posibilitatea de a atrage finanțări mai mari în momentul în care raportarea non-financiară devine o prioritate.



Începând cu ora 10 și până la ora 12:30 vom discuta în două paneluri, alături de invitații noștri, despre intersecția dintre acțiunile de responsabilitate corporativă (CSR) și raportarea ESG (environmental, social, governance), și despre modul în care mediul privat poate ajuta la accesul tuturor copiilor la educație și poate construi un viitor inclusiv digital.



Înscrie-te la evenimentul CSR Growing Responsible pentru a afla cum să construiești un business sustenabil, durabil și să ai impact în comunitate.

Panel I: Intersecția dintre CSR și ESG

Primul panel al evenimentului, care va începe de la ora 10, va evidenția importanța raportărilor ESG.

Vom discuta alături de invitații noștri despre:



- Cum (și de ce) să-ți adaptezi valorile companiei pentru a-ți crește scorul ESG



- Responsabilitatea socială - business-uri sustenabile și durabile și impactul lor asupra comunităților



- Reglementări locale și europene privind indicii ESG



- Finanțare și oportunități pentru companiile ce pun accent pe indicii ESG





Ioana Gorgăneanu, Head of Marketing and Communication Mastercard România, Croația, Israel și regiunea Balcanilor, va prezenta eforturile companiei pe zona de sustenabilitate și serviciile de consultanță pe care Mastercard le oferă, de la începutul acestui an, pentru a ajuta clienții să înțeleagă aspectele ESG pentru afacerile lor.

Alături de ea, vor oferi informații valoroase despre raportarea ESG și acțiuni de responsabilitate socială Ciprian Stănescu, președinte și CEO al Social Innovation Solutions, Remus Dănilă, Head of Business Development & IR în cadrul Bursei de Valori București, Zuzanna Kurek, IR manager al One United Properties și fondator Cornerstone Communications.



Înscrie-te gratuit aici la evenimentul care va avea loc online pe 10 mai, începând cu ora 10, pe platforma IC.Events.

Panel II: Incluziune digitală: un sistem de educație adaptat erei noastre și o societate care mizează pe beneficiile aduse de tehnologie

Cel de-al doilea panel al evenimentului CSR Growing Responsible, organizat pe data de 10 mai, se concentrează pe incluziunea digitală și crearea unui sistem educațional adaptat erei noastre.

Vom dezbate alături de Costin Dragne, Coordonator Program Educlick și Andra Munteanu, Co-fondator Organizația Narada, cum arată sistemul educațional din România după doi ani în care a cochetat cu instrumentele digitale, dar și cum au evoluat inițiativele derulate de organizațiile pe care le reprezintă.

Punem pe foaie și Planul de acțiune al UE pentru educație digitală 2021-2027 și încercăm să identificăm principalele măsuri de care sistemul educațional românesc are nevoie pentru a se alinia cerințelor blocului comunitar.

Împreună cu Bogdan Pătru, Head of Public Policy, Mastercard România and Croația, facem o radiografie a gradului de digitalizare la nivelul societății și identificăm și cum arată apetitul românilor în ceea ce privește plățile digitale, după doi ani în care românii au cochetat mai mult ca niciodată cu aceste instrumente financiare.

Înscrie-te gratuit și urmărește CSR Growing Responsible, pe 10 mai, de la ora 10, pe IC.Events.

Participanții pot discuta sau adresa întrebări speakerilor, pot schimba cărți de vizită virtuale pe care le vor primi pe email și pot discuta pe chat direct cu alți participanți în zona de Networking. În plus, ei pot vizita zona Expo și standurile virtuale ale partenerilor.



CSR Growing Responsible este un eveniment realizat de Green Start-Up și wall-street.ro cu sprijinul Mastercard și Telekom.

