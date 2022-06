Relansarea va avea loc în aceeași locație emblematică din Piața Pușkin, din Moscova, unde McDonald's a deschis primul restaurant, în ianuarie 1990, scrie Reuters.

La începutul anilor 1990, când Uniunea Sovietică s-a prăbușit, McDonald's a ajuns să întruchipeze o dezghețare a tensiunilor din Războiul Rece și a fost un mijloc perfect pentru milioane de ruși pentru a gusta și testa mâncarea și cultura americană. Ieșirea mărcii este acum un simbol puternic al modului în care Rusia și Occidentul își întorc din nou spatele unul celuilalt, scrie Reuters.

McDonald's Corp a vândut afacerea din Rusia actualului deţinător al licenţei, Alexander Govor. Acordul a marcat una dintre cele mai importante exituri din ecosistemul de business, de când Rusia atacat Ucraina, pe 24 februarie. Govor a spus că intenționează să extindă noul brand la 1.000 de locații în toată țara și să redeschidă toate restaurantele lanțului în termen de două luni.

„Arcadele de aur”, emblematice companiei McDonald's, au fost demontate în locațiile din Moscova și Sankt Petersburg. În locul acestora va fi montat un nou logo care înfățișează doi cartofi prăjiți și o chiflă de hamburger, pe un fundal verde. Redeschiderea va acoperi inițial 15 locații din Moscova și din împrejurimi.

Numele noului lanț rămâne un secret bine păzit. O schimbare a numelui aplicației McDonald's în „My Burger” (care a avut loc vineri) a generat un oarecare entuziasm în mediul online. Cu toate acestea, echipa de comunicare a lanțului a spus că acest lucru este doar temporar.

