Potrivit Financial Times, compania prințului Al-Walid bin Talal a investit în februarie-martie aproximativ jumătate de miliard de dolari în Rusia. Din acest total, 364 de milioane au mers la Gazprom – cu doar două zile înainte de invadarea Ucrainei. Sume mai mici au fost investite în Lukoil și Rosneft.

Kingdom Holding Company announces the details of its latest investments program: pic.twitter.com/ZmWBJyRPe0— شركة المملكة القابضة (@Kingdom_KHC) August 14, 2022