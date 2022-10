Poveste de antreprenor: Cosmin Răileanu, de la vândut semințe prăjite la afaceri de 10 milioane de euro pe an

Ne întrebăm mereu cum au reușit unii sau alții să aibă succes în afaceri, cum de le vin altora idei la care ne-am fi putut gândi și noi? Ca și în cazul altor business-uri prezentate de-a lungul timpului de către wall-street.ro, și ideea de afacere a lui Cosmin Răileanu începe dintr-o nevoie personală, dar drumul lui până la afacerea care i-a adus succesul începe încă din copilărie.

Am stat de vorbă cu tânărul anrteprenor din Râmnicu Sărat, județul Buzău, despre începuturile lui și despre cum a crescut un business în care au fost interesați să investească antreprenori grei din România, precum Dan Șucu, fondatorul și proprietarul Mobexpert, Dragoș Petrescu, fondatorul rețelei de restaurante City Grill, sau Wargha Enayati, fondatorul rețelei Regina Maria.

Deși business-ul pe care îl are acum a fost înființat în 2014, contactul cu „lumea vânzărilor” a început încă din copilărie, forțat de împrejurări.

„Tata era director la o fabrică, dar situația financiară a familiei s-a complicat când a fost dat afară. Ca să facă rost de bani, s-a apucat să prăjească semințe de floarea soarelui. Îi era rușine să iasă pe stradă, el, fost director de fabrică, și să vândă semințele, așa că mă trimitea pe mine”, ne-a mărturisit Cosmin Răileanu.

A fost prima experiență a antreprenorului în ceea ce privește vânzările. A fost prima ocazie în care și-a testat abilitățile în „vânzări”. Nici el nu s-a gândit că de la vânzarea de semințe prăjite o să ajungă un antreprenor cu afaceri de 10 milioane de euro pe an la cât a ajuns în 2021.

„Am făcut-o din necesitate. Nu era altă opțiune. După ce am crescut, m-am angajat în vânzări, pentru că știam că asta trebuie să fac. Mă urcam în mașină cu produsele și mă plimbam prin oraș cu ele după mine. Dar mi-am dorit să nu fiu un om de vânzări care se plimbă cu produsele după el, ci să fiu un om de vânzări care se plimbă după el cu o mapă și nimic mai mult”, ne-a mai spus tânărul antreprenor.

A renunțat la jobul lui și a decis să-și testeze norocul în afaceri. A încercat cu o mică afacere care viza fabricarea de produse din fier forjat. Și-a dat seama că este mai complicat, dar apoi s-a întâmplat un lucru ce l-a îndrumat către ideea business-ului pe care-l administrează în prezent.

Business-ul născut dintr-o nevoie personală

Și-a dorit să-și construiască o casă nouă, propunându-și să nu facă risipă de bani. Așa că a început să-și caute cele mai bune locuri din care să cumpere toate materialele de construcții de care avea nevoie la cele mai bune prețuri.

Om de vânzări fiind, Cosmin Răileanu știa că în piața vânzărilor de materiale de construcții se lucrează cu comisioane pentru specialiștii care aduc clienți pentru magazinele de profil.

Fie că este vorba de un arhitect, de un contractor, de un simplu meșter, aceștia au dobândit, după cum spune Cosmin, un rol involuntar de „influencer” pe piața materialelor de construcție. Pentru că duc clienții la anumiți furnizori sau magazine de profil, primesc și un comision. Aceste comisioane nu pot fi incluse în altă parte decât în prețul de raft al produselor, prin urmare costuri mai mari la clientul final.

„Un an de zile am făcut cercetări în piață ca să fiu atent de unde cumpăr materialele de construcție și timpii de care am nevoie să ridic o casă. Am vrut să găsesc un loc de unde să-mi pot cumpăra tot ce-mi trebuie. Nu am găsit niciun astfel de loc, așa că m-am gândit să-l fac chiar eu”, ne-a povestit Cosmin Răileanu.

(Sursa foto: Cosmin Răileanu)

Așa a apărut „Vindem-Ieftin.ro”. Un site pe care clienții să găsească materialele de construcții de care au nevoie, mergând direct către furnizori, eliminând astfel cât mai mult dintre intermediari. Cosmin Răileanu nu-și descrie business-ul ca fiind un magazin online de materiale de construcții. Vindem-Ieftin.ro este un broker de materiale de construcții.

Ne declară că este primul astfel de business din România, iar modelul pe care l-a dezvoltat nu este inspirat de nicăieri.

„Nu mi-am ales un model pentru că, atunci când îți alegi un model după care să te inspiri, îți creezi și anumite limite”, ne-a explicat antreprenorul în vârstă de 40 de ani.

De altfel, modelul de business nu este unul complicat prin structura lui, cât este purtat de determinare și de capacitatea de a ieși din zona de confort, de disponibilitatea de a te implica.

A pus mâna pe telefoane și a început să sune în stânga și în dreapta pentru a-și face legăturile necesare cu producătorii și furnizorii de materiale de construcții, de la care să obțină contractele de care avea nevoie ca să demareze business-ul.

Recunoaște că unul dintre avantajele pe care le-a avut când a demarat afacerea a fost acela că a început într-un oraș mic.

„Fiind din Râmnicu-Sărat, nu prea aveam cine știe ce opțiuni, așa că m-am dus către furnizorii naționali. Am început să obțin contracte, deoarece nu era o mare concurență în oraș. Dacă a-și fi încercat să dezvolt acest business în București, șansele să reușesc ar fi fost mult mai mici, deoarece piața era deja una foarte concurențială, erau deja alți distribuitori mari stabiliți. Nu cred că mi-ar mai fi dat furnizorii contracte”, ne-a mai povestit tânărul antreprenor, fondator și CEO al Vindem-Ieftin.ro.

(Sursa foto: Cosmin Răileanu / Vindem-Ieftin.ro)

Cea mai mare provocare a lui a fost să obțină contracte de revânzare, pentru că avea nevoie ca producătorii și furnizorii să livreze produsele direct către clientul final.

Punctul forte care l-a ajutat să câștige încrederea furnizorilor a fost acela că Vindem-Ieftin.ro cumpăra produsele de la ei, așadar furnizorii își primeau deja banii pentru produsele achiziționate. De obicei, prin lanțurile mari de distribuitori și de la marii retaileri, plata către furnizori și către producători se face mult mai târziu.

În ceea ce privește partea de desfacere, Vindem-Ieftin.ro nu vinde o găleată de vopsea sau un sac de ciment. Practic, preiau proiecte de construcție. Că este vorba despre cineva care își construiește sau își renovează o parte din casă, ori că este vorba de un contractor mai mare, business-ul lui Cosmin Răileanu se adresează celor care au „un proiect”. Clientul vine cu o cerere pentru o paletă întreagă de produse care îi sunt necesare pentru proiectul său, iar cei de la Vindem-Ieftin.ro cumpără în numele clientului materialele de care are nevoie.

Ca să se poată concentra pe noua antrepriză, Cosmin a închis business-ul cu fier forjat, pentru că oricum nu era unul foarte profitabil și era mai greu de administrat. Business-ul nou a început dând rezultate imediat. Chiar și în 2014, în primul an de activitate, Vindem-Ieftin.ro înregistrase 700 de comenzi și o cifră de afaceri de un sfert de milion de euro.

Investiția inițială a lui Cosmin Răileanu în deschiderea acestei afaceri a fost în jur de 10.000 de euro, așa că afacerea „și-a scos banii” destul de rapid.

În anul următor numărul comenzilor a crescut de aproape 4 ori, iar cifra de afaceri la peste 770.000 de euro. În 2016, afacerile depășeau deja 1,1 milioane de euro.

Astfel, în doar trei ani, tânărul antreprenor din Rămnicu Sărat a făcut ca business-ul său să genereze într-un singur an de 100 de ori investiția inițială.

Anii următori nu au dat semne de încetinire a elanului luat de Vindem-Ieftin.ro. Rata de creștere anuală a afacerilor nu a scăzut sub 40% între 2016 și 2018. În 2019, business-ul a accelerat și mai mult, crescând cu 66% și ajungând la 4 milioane de euro.

Imboldul dat de refuzul de la Imperiul Leilor

Anul 2020 a adus încă o creștere consistentă, de 75% față de 2019, ajungând la 6,5 milioane euro cifră de afaceri. A fost și anul în care Cosmin a mers cu business-ul său la Imperiul Leilor, emisiunea produsă de Pro TV. Business-ul său a fost respins atunci, antreprenorii-judecători considerând că ideea lui Cosmin Răileanu nu era foarte atractivă.

„M-a ambiționat refuzul lor”, ne-a spus antreprenorul. S-a hotărât să tragă și mai tare și să crească afacerea și mai mult.

În 2021 a atins pragul de 10.000.000 de euro. O bornă importantă și dovada că business-ul Vindem-Ieftin.ro funcționa și că avea potențialul să crească și mai mult, contrazicând scepticismul antreprenorilor care se aflau în 2020 în juriul emisiunii de la Pro TV.

Acum, obiectivul lui Cosmin Răileanu este să ajungă la 100 de milioane de euro în 2028, traiectorie pe care pare să se încadreze deja.

În acest an, a mers a doua oară la Imperiul Leilor, iar evoluția încurajatoare a business-ului său a atras atenția antreprenorilor din emisiune. Oferta cea mai mare a fost cea înaintată de cunoscutul om de afaceri Dan Șucu. Patronul Mobexpert și al echipei de fotbal Rapid București i-a oferit 2,5 milioane de euro pentru 25% din business-ul Vindem-Ietfin.ro. Celelalte oferte au fost de la Wargha Enayati pentru suma cerută solicitând 50% din afacere, iar Dragoș Petrescu cerând 30%.

„Nu a fost o răzbunare pe emisiune. Nu am fost de acord cu procentul pe care trebuia să-l cedez din companie. Suma a fost cea pe care am cerut-o eu, dar eram pregătit să cedez doar 10%, așa că am decis să merg mai departe tot singur pentru o perioadă”, ne-a spus Cosmin Răileanu.

(Sursa foto: Captură video / YouTube - Vindem-ieftin - Casa de Comenzi)

Noua cheie de dezvoltare a business-ului – Forța de vânzări feminină

Acum, Cosmin Răileanu se află deja într-o nouă etapă de dezvoltare a business-ului său, iar obiectivul lui este acela de a transforma Vindem-Ieftin.ro într-o afacere condusă în proporție de 80% de femei.

„Cea mai mare provocare a noastră a devenit recrutarea de noi consultanți de vânzări. Fiind din Râmnicu Sărat, nu am avut mare succes. Am dat anunț de recrutare și am primit doar două CV-uri în două luni.

M-am gândit să iau oameni care erau deja în piață, oameni de vânzări de la alte companii, pe care să-i plătesc mai mult, făcându-i parteneri. Oarecum, ne-am dus într-o zonă precum Uber. Adică, oamenii să se înroleze în program, să învețe ce trebuie făcut, după care noi să le dăm clienți, iar ei să se ocupe de vânzări. Practic, să cumpere materiale și să le vândă cu un adaos comercial către clienții finali. La final de lună, partenerii rămân cu o treime din adaosul realizat”, ne-a explicat el.

Antreprenorul din Râmnicu Sărat ne spune că partenerii au libertatea de a stabili chiar ei adaosul pe care doresc să-l impună, Vindem-Ieftin.ro oferindu-le libertatea consultanților parteneri să decidă ei prețurile finale către clienți.

Modelul propus de extindere prin parteneri, ne mai spune Cosmin, prevede crearea unor „depozite virtuale de materiale” ce vor fi administrate de indivizi care să se ocupe personal de ele și nu de firme care să vină cu o echipă întreagă de vânzări.

„De ce? Pentru că nu vreau să rămân cu un gol în echipa de vânzări. Nu vreau să destabilizez business-ul. Dacă cedez aceste depozite virtuale de materiale de construcții către o firmă, care are, să zicem, 5 angajați, iar acea firmă se retrage, eu rămân cu un gol de 5 oameni pe care nu-l pot suplini imediat”, ne-a mai explicat fondatorul Vindem-Ieftin.ro

Prin urmare, Cosmin Răileanu îi vizează cu propunerea de parteneriat pe cei care vor să devină consultanți în vânzări, persoane care caută o activitate de tip freelancing. Cu alte cuvinte, poate deveni o variantă pentru cei care vor să aibă o sursă de venit, fără să aibă presiunea de a fi angajatul cuiva. Evident, reversul medaliei este dat de faptul că rezultatele fiecărui partener în parte va depinde de volumul de muncă al fiecăruia.

Revelația acestui nou model de dezvoltare a business-ului Vindem-Ieftin.ro este aceea că antreprenorul a descoperit forța de vânzare feminină. Potrivit lui, în special după depășirea momentului pandemiei, au apărut tot mai multe femei care vor să încerce o activitate de tip freelancing, care nu mai vor să muncească pentru altcineva.

„Ce vrem să facem noi acum este să creăm în industria asta a bărbaților cea mai tare echipă de vânzări formată din femei. Suntem și noi, bărbații, buni la vânzări, dar ele sunt și mai bune. Statisticile noastre interne ne arată că femeile au cel mai mare succes în vânzări, iar asta pentru că în cea mai mare parte clienții sunt bărbați”, ne-a explicat Cosmin Răileanu.

Nu știm până unde va ajunge business-ul Vindem-Ieftin.ro, dacă modelul nou de expansiune propuse de Cosmin va funcționa, dar rezultatele companiei sunt solide. Are showroom-uri și puncte de lucru în Râmnicu Sărat, Focșani, Ploiești și București. Are contracte cu cei mai mari producători de materiale de construcții din România, printre aceștia numărându-se companii precum Symmetrica, Bilka, Wetterbest, Viking, Wienerberger, Baumit, Dufa, Ceresit sau Duraziv fiind doar câteva nume dintr-o listă lungă de furnizori cu care Vindem-Ieftin.ro are contracte de revânzare.

Sursa foto: Cosmin Răileanu / Vindem-Ieftin.ro

