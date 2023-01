Grupul austriac OMV a anunţat că producţia sa de hidrocarburi a crescut în trimestru patru al anului trecut, comparativ cu trimestrul precedent, adăugând că se aşteaptă ca taxa de solidaritate din Austria să aibă un impact negativ de aproximativ 150 milioane euro pentru anul 2022, a informat acţionarul majoritar de la OMV Petrom într-un comunicat de presă. Pe de altă parte, OMV Petrom estimează că nu va intra sub incidența taxei similare din România.

Conform documentului care furnizează informatii de bază preliminare referitoare la mediul economic, și la indicatorii operationali-cheie ai Grupului OMV Petrom pentru ultimul trimestru din 2022, cea mai mare companie de energie din sud-estul Europei nu va intra sub incidența suprataxei introduse prin OUG 186, intrată în vigoare la 29 decembrie 2022.

”In baza rezultatelor noastre financiare preliminare aferente anului 2022 si a prevederilor acestei ordonante de urgenta, ne asteptam ca OMV Petrom sa nu intre in scopul acestei contributii de solidaritate pentru anul fiscal 2022, avand sub 75% din cifra de afaceri din sectoarele definite: extractia titeiului, extractia gazelor naturale, extractia huilei si fabricarea produselor obtinute din rafinarea petrolului. Pentru primele 9 luni ale anului 2022, OMV Petrom a achitat deja catre Bugetul de Stat al Romaniei redevente, impozite suplimentare si alte contributii specifice industriei de aproximativ 5,2 mld lei, la care se adauga aproximativ 1,6 mld lei impozit pe profit. In total, pentru primele 9 luni ale anului 2022, acestea reprezinta aproximativ 60% din profitul brut inainte de impozitare si au crescut de peste 6 ori fata de aceeasi perioada a anului precedent”, se arată în Trading Update-ul publicat de OMV Petrom.

Câți bani ar trebuie să încaseze statul din taxa de solidaritate pentru companiile din energie

Practic, prin OUG 186/2022 s-a introdus o cotă de impozitare de 60% din extra-profitul care depăşeşte cu 20% media ultimilor 4 ani, aplicată societăţilor comerciale care desfăşoară activităţi în sectoarele ţiţeiului, gazelor naturale, cărbunelui şi rafinăriile. Întrebat câți bani vor intra la buget prin această suprataxare, Mihai Diaconu, secretar de stat în Ministerul de Finanţe, a spus că ”estimarea la acest moment e de minim 3,9 miliarde de lei”. Termenul de plată va fi 25 iunie 2023 pentru profitul anului 2022.

Secretarul de stat de la Finanțe a mai precizat că ”parte din acești bani ar putea fi folosiți și pentru compensarea facturilor la energie”, unde statul acoperă diferența rezultată din plafonarea prețului final. În principiu, însă, din această sumă colectată într-un fond special, cel puțin 70% se vor distribui pentru finanţarea investiţiilor strategice, precum şi a investiţiilor în eficienţa energetică şi în energie din surse regenerabile.

Ce prevede Ordonanța privind taxa de solidaritate

Doar că, potrivit articolului 1 din ordonanța respectivă, sunt obligați să plătească această contribuţie de solidaritate ”plătitorii de impozit pe profit potrivit art. 13 şi de impozit pe veniturile microîntreprinderilor potrivit art. 47 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară activităţi în sectoarele ţiţeiului, gazelor naturale, cărbunelui şi rafinăriilor, care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 1.893/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităţilor economice NACE a doua revizuire şi de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.037/90 al Consiliului, precum şi a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice, cu codurile CAEN: 0610 - "Extracţia ţiţeiului", 0620 - "Extracţia gazelor naturale", 0510 - "Extracţia huilei", 1910 - "Fabricarea produselor de cocserie" şi 1920 - "Fabricarea produselor obţinute prin rafinarea petrolului" şi care au ponderea acestor activităţi în cifra de afaceri de peste 75% inclusiv. ”

Sursa foto: Shutterstock

