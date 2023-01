Virgil Popescu: Toate companiile cuprinse în regulamentul european vor plăti taxa de solidaritate. Nu vor scăpa

Toate companiile din România care sunt în transpunerea Regulamentului european vor plăti taxa de solidaritate, nu vor putea scăpa, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu, citat de Agerpres.

"Sunt convins că toate companiile din România care sunt în acel Regulament european şi în acea transpunere a Regulamentului european vor plăti taxa de solidaritate. Nu vor putea scăpa, aşa cum aţi văzut şi declaraţia de la ANAF", a spus Popescu.



Pe de altă parte, întrebat despre cantitatea de gaze pe care România o are, în prezent, în depozite, oficialul a transmis că există 2,230 miliarde metri cubi, adică "undeva la 68%, cu mult peste nivelul de golire care a fost prognozat".



Săptămâna trecută, grupul austriac OMV a anunţat, referitor la plata taxei de solidaritate în România, că "OMV Petrom ar urma să nu intre în scopul acestei contribuţii de solidaritate pentru anul fiscal 2022, având sub 75% din cifra de afaceri din sectoarele definite: extracţia ţiţeiului, extracţia gazelor naturale, extracţia huilei şi rafinarea petrolului".



La scurt timp după anunţul OMV, Ministerul Finanţelor a transmis, printr-un comunicat, că transpunerea Regulamentului în legislaţia naţională vizează întregul sector energetic şi, în speţă, toate companiile care activează în domeniu.



Prevederile Regulamentului UE 2022/1854 care vizează toate statele membre şi are ca principal obiectiv protejarea categoriilor vulnerabile de populaţie împotriva efectelor creşterii preţurilor la energie şi finanţarea investiţiilor în proiecte energetice strategice, a fost în legislaţia naţională prin Ordonanţa de Urgenţă aprobată în şedinţa de Guvern din 29 decembrie 2022.



Potrivit autorităţilor române, în urma acestei măsuri ar urma să fie încasaţi într-un fond special 3,9 miliarde de lei.



Contribuţia de solidaritate este de 60% pentru ceea ce depăşeşte cu mai mult de 20% media profiturilor pe ultimii patru ani, respectiv 2018, 2019, 2020 şi 2021. Din suma colectată în acest fond special, minimum 70% se vor distribui pentru finanţarea investiţiilor strategice, precum şi a investiţiilor în eficienţa energetică şi în energie din surse regenerabile.



OMV, cea mai mare companie industrială listată din Austria, deţine 51,01% din acţiunile OMV Petrom, iar statul român, prin Ministerul Energiei, 20,64%.

