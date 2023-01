Reacția Ministerului Finanțelor, după ce OMV Petrom a anunțat că nu va plăti taxa de solidaritate

Este sau nu obligată cea mai mare companie de energie din sud-estul Europei să plătească suprataxa pentru companiile din energie în 2023?

OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din SE Europei, a anunțat că nu va fi vizată de taxa de solidaritate pentru companiile din energie în 2023. Motivul este acela că firma are sub 75% din cifra de afaceri din sectoarele definite de OUG 186. Autoritățile dau însă de înțeles că totuși compania intră sub incidența suprataxei, deoarece aceasta trebuie plătită și de părțile afiliate.

Reacția Ministerului Finanțelor:

”Ministerul Finanțelor a transpus prin Ordonanța de Urgență aprobată în ședința de Guvern din 29 decembrie 2022 prevederile Regulamentului UE 2022/1854 care vizează toate statele membre și are ca principal obiectiv protejarea categoriilor vulnerabile de populație împotriva efectelor creșterii prețurilor la energie și finanțarea investițiilor în proiecte energetice strategice.

Transpunerea regulamentului în legislația națională vizeazã întregul sector energetic și, în speță, toate companiile care activeazã în domeniu.

Conform art. 1, alin. (1) din ordonanța Guvernului, taxa de solidaritate se aplicã firmelor care au cifra de afaceri de peste 75 % inclusiv, din activități desfășurate în sectoarele țițeiului, gazelor naturale, cărbunelui și rafinăriilor, cu codurile CAEN:

0610 – «Extracția țițeiului»,

0620 – «Extracția gazelor naturale»,

0510 – «Extracția huilei»,

1910 – «Fabricarea produselor de cocserie» și

1920- «Fabricarea produselor obținute prin rafinarea petrolului»

Codurile CAEN și ponderea cifrei de afaceri au fost stabilite conform, Articolul 2 (Definiții), punctul 17, din Regulamentul (UE) 2022/1854:

„societăți din Uniune și sedii permanente care desfãșoarã activitãți în sectoarele țițeiului, gazelor naturale, cărbunelui și rafinăriilor” înseamnã societăți din Uniune sau sedii permanente care generează cel puțin 75 % din cifra lor de afaceri din activități economice în domeniul extracției, mineritului, rafinării țițeiului sau fabricării produselor de cocserie, astfel cum se menționeazã în Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (10).

Totodată, contribuția de solidaritate se datorează și de către părțile afiliate, potrivit ordonanței Guvernului:

“În aplicarea prevederilor alin. (2), persoana afiliată este cea definită potrivit prevederilor art. 7 pct. 26 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de obiectul de activitate și care nu desfășoară activitățile prevăzute la alin. (1).”

