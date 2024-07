Când și unde va fi deschis al cincilea magazin Primark din România

Primark, retailerul internațional de modă, va deschide al cincilea magazin din România, în Craiova, în 2026. Anunțul a fost făcut de francezii de la Catinvest, care vor extinde ElectroPutere Parc din Craiova cu 36 de milioane de euro.

Catinvest a achiziționat de la Leroy Merlin fostul lor magazin de 11.000 de metri pătrați pentru a extinde în continuare ElectroPutere Mall Craiova.

Această nouă extindere va crește suprafața închiriabilă cu 9.000 de metri pătrați, aducând centrul comercial la peste 62.000 de metri pătrați, inclusiv Auchan.

Această extindere va atrage noi branduri internaționale, printre care și Primark, care va inaugura primul său magazin din Craiova în 2026, pe o suprafață de aproximativ 4.500 de metri pătrați.

În prezent, Primark, retailerul internațional de modă, pregătește inaugurarea celui de-al treilea magazin din România. Acesta va fi primul magazin Primark din partea de vest a țării, situat în proiectul mixt Iulius Town Timișoara.

Primark Timișoara se va deschide pentru clienți pe 7 august, la ora 10.00, în plin sezon estival și chiar înainte de sezonul aglomerat al începerii școlii din toamnă. Această deschidere vine la un an și jumătate după ce retailerul a intrat în România cu primele două magazine în ParkLake Shopping Centre și, respectiv, AFI Cotroceni, București.

De asemenea, retailerul de fashion va deschide cel de-al patrulea magazin din România, în centrul comercial VIVO!, Cluj-Napoca. Magazinul va fi prima locație Primark din regiunea de nord-vest a țării și urmează să fie inaugurat în 2025.

Primark este un retailer de moda international cu peste 70.000 de angajati in 16 tari din Europa si SUA. Infiintat in Irlanda in 1969 sub marca Penneys. Primark detine peste 400 de magazine la nivel global si continua sa se extinda pe piete noi si existente cu obiectivul de a ajunge la un numar de 530 de magazine pana la sfarsitul anului 2026, inclusiv pe noua piata din Ungaria.

Sursa foto: Primark România

