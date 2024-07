Fabrica Cream Land a devenit cunoscută de altfel prin cele două produse ale sale care sunt cele mai vândute, după cum a arătat patroana fabricii, Irina Filip, pentru wall-street.ro, mai precis Cremola de vanilie și ciocolată.

Ambele vin în două variante, de 500 ml. și 1000 ml., dar mai există de asemenea o variantă fără zahăr la 500 de ml. pe care să o poată consuma și diabeticii.

Cât despre prețurile de ieșire de pe poarta fabricii ale acestora, antreprenoarea spune că, la momentul acesta, după niște mici scumpiri succesive pe care a trebuit să le facă și afacerea sa, caserolele mari se vând la 19 lei +TVA, iar cele mici, cele cu zahăr la 11 lei și 11,75 lei +TVA, iar cea fără zahăr, îndulcitorii fiind mai scumpi, la 12,5 lei +TVA.

Foto: Irina Filip / Arhiva personală

Totodată, aceasta mai spune că, după toate semnalele din piață și informațiile din spațiul public, piața de înghețată este în creștere, având în vedere că în România în anii trecuți consumul per capita a fost mult mai mic decât în alte țări europene, iar loc de creștere este fără doar și poate.

Pe de altă parte, problemele Cream Land cu listarea produselor afacerii în magazine sunt binecunoscute.

Astfel, Irina Filip explică faptul că produsele Cremola au fost în Carrefour, dar "cu frână", în doar câteva zeci de magazine din cele aproape 400, după care au fost delistate fără niciun fel de explicație chiar în ziua în care intra în vigoare Legea 81/2022, așa-numita lege UTP, de combatere - culmea - a practicilor neloiale în comerțul cu produse alimentare.

În totul timpul cât am colaborat cu Carrefour, din 2019 și până în 2022, am insistat în permanență să ne extindă prezența. Nu am insistat niciodată pentru magazinele de proximitate Carrefour Express, dar ne-am dorit foarte mult să fim și noi prezenți în toată rețeaua de hipermarketuri și cea de supermarketuri. Nu au acceptat sub nicio formă, iar la întrebările noastre justificate, 'dar de ce nu ne puteți extinde și pe noi?', mai ales având în vedere că avem prețuri mult mai accesibile decât ale brandurilor pe care le au în toate magazinele, răspunsurile pe care le primeam erau că 'criteriile după care ne selectăm noi produsele pe care le vindem în toate magazinele sunt confidențiale'.

Irina Filip, fondatoare Cream Land