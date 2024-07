Dezvoltare și evoluție: MHP – A Porsche Company se extinde cu un birou în București

La zece ani de la intrarea pe piața din România prin deschiderea subsidiarei din Cluj-Napoca și la cinci ani de la extinderea în Timișoara, MHP – A Porsche Company păstrează ritmul și anunță un nou birou la București – un pas important în consolidarea prezenței companiei în țara noastră.

Moment important în evoluția companiei

Echipa din Capitală are deja 70 de specialiști, iar compania intenționează să se extindă pe piața locală, care oferă un mediul ideal pentru dezvoltare, fiind cel mai puternic oraș din România atât în ceea ce privește IT-ul, cât și resursele.

„Deschiderea biroului nostru în București reprezintă un moment semnificativ în evoluția companiei noastre și coincide cu celebrarea a 10 ani de MHP Consulting România. Această inițiativă nu doar că extinde prezența noastră fizică în Capitală, ci reflectă și angajamentul nostru de a promova conexiunile și colaborarea în cadrul echipei. Pasiunea autentică pentru tehnologie și expertiza angajaților noștri vor fi în continuare elementele cheie prin care vom contribui activ la progresul digital al viitorului, acum și în București", explică Bernd-Otto Hörmann, CEO MHP Consulting Romania.

Excelență în inovație și tehnologie

Pentru a marca poziționarea MHP Consulting Romania ca lider în inovație și tehnologie, compania a ales ca sediu la București MUSE Offices, o clădire nouă, boutique, finalizată la începutul anului trecut și localizată într-una din cele mai căutate zone de afaceri din Capitală.

„Pe măsură ce deschidem acest nou capitol, sunt încrezătoare în creșterea și succesul pe care le vom atinge în București, precum și pentru MHP Consulting România. Acest lucru ilustrează determinarea noastră să oferim un mediu de lucru productiv pentru echipa noastră și să întâmpinăm clienții într-o atmosferă care să inspire. Avem deja o bază puternică și, văzând potențialul de aici, viitorul nu poate fi decât unul cât se poate de promițător", completează Monica Potop, CFO MHP Consulting Romania.

Preocupare continuă pentru formare și dezvoltare

Pentru MHP, Bucureștiul reprezintă și o oportunitate de extindere a programelor de formare dedicate juniorilor, care se desfășoară în prezent la Cluj-Napoca și Timișoara. Compania intenționează să dezvolte și aici academii și programe de formare și să dezvolte parteneriate inovative cu mediul academic, așa cum face încă de la intrarea pe piața din România.

„Sunt bucuros că am deschis un birou și în București, o piață cu foarte mulți profesioniști IT, piață care poate susține ambițiile de creștere a grupului. Îmi doresc să transformăm biroul într-un hub creativ și colaborativ pentru angajații din București, care acum au un spațiu modern și vibrant pentru conectarea cu echipa", declară Sorin Ionescu, Digital Enterprise SAP Practice Lead la MHP Consulting Romania.

Profesioniști în Mobility and Manufacturing

MHP – A Porsche Company, o subsidiară 100% Porsche, este o companie lider din sfera IT, care dezvoltă și livrează soluții IT 360 de grade la cele mai înalte standarde unui portofoliu vast de clienți din segmentul „Mobility and Manufacturing” din întreaga lume. Compania are peste 4.800 de angajați, sediul central în Germania și filiale în România, SUA, Marea Britanie și China.

În România, MHP – A Porsche Company are o echipă de peste 900 de specialiști care oferă servicii IT cu abordare 360 de grade unui portofoliu de clienți internaționali. Compania are birouri în Cluj-Napoca (din 2014), Timișoara (din 2019) și București (din 2024), precum și angajați care își desfășoară activitatea remote, din diverse orașe ale țării.

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: