Năsui: Singura soluţie pentru TAROM este găsirea de investitori privaţi

Deputatul USR Claudiu Năsui afirmă că singura soluţie pentru TAROM este găsirea de investitori privaţi și consideră că încetarea grevei piloţilor companiei de stat nu înseamnă că problemele transportatorului aerian au fost rezolvate sau au dispărut peste noapte, relatează Agerpres.

USR cere conducerii TAROM să anunţe stadiul de implementare al planului de restructurare al companiei, în baza căruia a primit încă 100 de milioane de lei ajutor de stat din banii contribuabililor români, în luna mai a acestui an.

Potrivit USR, planul de reorganizare este ţinut secret şi "deocamdată, Ministerul Transporturilor a publicat doar un minirezumat, când s-a adoptat hotărârea de guvern pentru ajutorul de salvare şi care nu arată termene şi acţiuni clare".

Claudiu Năsui atrage atenţia că, în ultimii 17 ani, compania a fost tot timpul pe pierderi, în total acestea depăşind 55 de milioane de euro.

"Compania, controlată politic, a mers din rău în mai rău. Dar asta nu a împiedicat şefii companiei de stat să ia de fiecare dată banul gros. Anul trecut, şefii Tarom au primit, fiecare, peste 36.000 de lei/lună (brut). Iar membrii consiliului de administraţie, numiţi politic fără atribuţii executive, încă 12.500 de lei/lună (brut)", afirmă Claudiu Năsui.

Conform comunicatului USR, "Consiliul de Administraţie al TAROM este eminamente politic, jumătate dintre membrii acestuia "vin pe filieră PSD, cealaltă jumătate de la PNL".

"Şi tot o stranie coincidenţă este că preşedintele Consiliului de Administraţie vine de la PSD Timiş, organizaţia din care face parte şi ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Consiliul a fost desemnat luna trecută, sub supravegherea superagenţiei înfiinţate de Marcel Ciolacu AMEPIP, care, în teorie, ar fi trebuit să eficientizeze companiile de stat. În practică, este încă o sinecură pentru băieţii conectaţi politic care să mai ia salarii de lux de la stat. În companiile de stat nu există niciun interes să fie oprită hoţia, dimpotrivă, are loc în conivenţă cu politicul” a mai transmis Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei.

Este nevoie de investitori privați pentru TAROM

În aceaste condiții, politicianul USR consideră că transportatorul aerian de stat trebuie preluat de un investitor privat.

„Singura soluţie pentru TAROM este găsirea de investitori privaţi. Asta este soluţia pe care am implementat-o cu succes cât timp am fost ministru al Economiei. Am căutat şi am găsit investitori privaţi pentru Combinatul de Oţeluri Speciale Târgovişte, care putea ajunge la fiare vechi sau, mai rău, putea rămâne companie falimentară de stat", a mai spus Năsui.

Compania TAROM a anunţat, că a încheiat un acord cu personalul navigant pentru derularea operaţiunilor de zbor în regim normal, astfel încât de marţi dimineaţa toate zborurile regulate, atât pe rute interne, cât şi externe, se desfăşoară conform programărilor de zbor.

Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat că TAROM va trebui să despăgubească pasagerii ale căror zboruri au fost anulate în cursul zilei de luni.

Potrivit ministrului, luni, 8 iulie, s-au declarat "inapţi de zbor" până la 30 de piloţi din aproape 150 de piloţi ai companiei, practic undeva la 20%.

Sursa foto: TAROM - Facebook

