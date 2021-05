Prim-ministrul Florin Cîţu a salutat faptul că România înregistrează pentru a doua oară consecutiv cea mai mare creştere economică trimestrială din Uniunea Europeană, menţionând că acest lucru înseamnă mai multe locuri de muncă pentru români, dar şi atractivitate pentru investitorii străini.

"Ieri am avut confirmarea că ceea ce facem de un an şi ceva la guvernare - guvernare liberală şi anul acesta guvernarea coaliţiei - facem bine. România, pentru a doua oară consecutiv, are cea mai mare creştere economică din Uniunea Europeană, trimestrială. Asta în timp ce în Uniunea Europeană sunt foarte multe ţări care au intrat iar în teritoriu negativ. Asta înseamnă pentru români mai multe locuri de muncă, înseamnă atractivitate pentru investitorii străini, înseamnă că avem o economie competitivă şi pregăteşte terenul pentru perioada următoare. Deci, felicitări tuturor românilor care au contribuit la creşterea economică, atât în 2020, dar şi în 2021, până acum. Sunt sigur că în continuare vom face mai bine şi vom spulbera estimările - chiar dacă unele dintre ele au fost foarte bune la începutul anului", a spus premierul.

Florin Cîţu a mai anunţat că joi va avea la Palatul Victoria o întâlnire cu reprezentanţi ai PSD pe tema Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă.



El a precizat că şi pe alte subiecte a adresat, cu diverse ocazii, invitaţii la dialog reprezentanţilor PSD, dar aceştia nu au răspuns.

"Mâine la ora 15.00 voi avea la Guvern o întâlnire cu câţiva reprezentanţi ai PSD exact pe această temă. Vreau să vă aduc aminte că am fost cel care, la buget, i-am spus domnului Ciolacu să vină să-i prezint bugetul, nu a venit. Când a fost vorba de pandemie, de specialişti în sănătate, am spus că sunt dispus să ascult soluţii (...) nu a venit. Să vedem mâine, dacă PSD va da curs invitaţiei să discutăm despre un program care îi interesează pe toţi românii, Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă", a declarat Cîţu

Sursa foto: Agerpres

