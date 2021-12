Inflația, scădere infimă, iar scumpirile la alimente continuă. Este suficient pentru a bifa prognoza BNR?

Analiștii BCR continuă să creadă că inflația va ajunge la 7,1% la finalul lunii acesteia, după ce INS a raportat doar o scădere minoră, de 0,14% în luna noiembrie, până la 7,8%. În octombrie, inflația urcase la o maximă a ultimilor ani, de 7,94%, a doua cea mai mare din UE.

Ultima prognoză BNR susținea că inflația va scădea la 7,5% până la finalul acestui an, pentru a-și relua cursul ascendent în anul 2022, unde va atinge un nivel maxim de 8,6% în trimestrul doi.

Această primă scădere, după urcările constante din ultimele luni, este totuși infimă, iar ea vine pe fondul ieftinirilor la energie, așa cum au prevăzut analiștii, ieftiniri mai degrabă artificiale, impuse prin plafonări și compensații.

Cu toate acestea, analiștii BCR continuă să creadă că inflația va scădea, până la finalul acestui an, mai mult decât a prognozat BNR. Dacă BNR vorbise de 7,5% la final de decembrie, economiștii BCR cred că rata inflației va ajunge la 7,1% la finalul acestei luni.

„Proiecția noastră a Indicelui Prețurilor de Consum (IPC) pentru sfârșitul anului 2021, de 7,1% rămâne neschimbată, deși incertitudinile legate de măsurarea compensațiilor pentru energie sunt mari”, a transmis Ciprian Dascălu, economist șef BCR, într-o analiză destinată investitorilor.

Inflația la produsele alimentare a urcat la 6,10% de la an la an în noiembrie, față de 5,25% de la an la an în luna octombrie pe baza unui efect de bază statistic negativ și a creșterii prețurilor la pâine, potrivit analizei BNR.

Tot de la an la an, mărfurile nealimentare au ajuns la un preț cu 10,49% mai mare (în scădere față de luna octombrie, când această cifră era 11,39%) iar serviciile cu 4,09% (în ușoară urcare față de octombrie, când proporția era de 3,96%), potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Produsele cu cele mai mari scumpiri din luna noiembrie

Poziție Produs Scumpire față de luna oct. 2021 Scumpire față de luna nov. 2020 1 Energie termică 10,65% 10,72% 2 Mălai 5,47% 12,61% 3 Zahăr 4,92% 10,99% 4 Produse de morărit 3,84% 10,58% 5 Făină 2,69% 8,89% 6 Pâine 2,46% 9,21% 7 Ulei comestibil 2,31% 28,17% 8 Gaze 2,29% 49,42% 9 Ouă 2,11% 5,7%

Produsele ieftinite în luna noiembrie

Poziție Produs Ieftinire față de luna oct. 2021 **Evoluție față de luna nov. 2020 1 Energie electrică -12,20% +8,14% 2 Transport aerian -6,75% -0,94% 3 Citrice -4,97% +8,45%

**În cazul tabelului al doilea, la rubrica anului 2020 este trecut „evoluție” pentru că, în cazul unora dintre produsele ieftinite în noiembrie 2021 față de octombrie 2021, prețul lor a crescut față de anul 2020, în ciuda ultimelor ieftiniri (ex. energia electrică, citricele)

Analiștii BCR se așteaptă ca, în continuarea măsurilor pentru frânarea creșterii inflației, banca centrală să crească din nou dobânda cheie, în 12 ianuarie, de data aceasta mai consistent decât la ultimele ședințe ale Consiliului de Administrație BNR, cu 50 de puncte de bază. Surplusul de lichiditate de după marile cheltuieli publice de pe final de an sunt capabile să permită o asemenea decizie, mai transmit aceștia.

„BNR ar trebui să rămână debitor net în raport cu Băncile Comerciale pentru următoarele câteva luni. Ulterior, facilitatea creditării este probabil să redevină principalul instrument operațional, sub politica controlului ferm al lichidității orientată să sprijine un control strict al pieței monetare, combinată cu intervenții continue pe această piață”, potrivit analizei lui Ciprian Dascălu.

Economistul mai crede că BNR va lărgi coridorului simetric format de ratele dobânzilor facilităților permanente, urcând rata facilității de creditare la 3,25% de la actualul nivel de 2,5%.

„Vedem rata dobânzii de intervenție pentru acest ciclu la 3% și cu facilitatea de creditare la 4%, iar prețul pieței ancorat în proximitatea acesteia din urmă”, menționează analiza BCR.

Câțu „crede” în BNR, după „reușita” de a stimula o scădere a inflației cu 0,14%

Fostul prim-ministru Florin Câțu și-a exprimat mulțumirea pentru acest rezultat minor și se declară în continuare încrezător că BNR a procedat așa cum trebuia în ce privește creșterea inflației în România.

„Este o surpriză în informaţia de astăzi (faptul că inflaţia a fost de 7,94% în octombrie - n.r.), aţi văzut că măsurile care au fost luate de a plafona preţurile au dus la o stagnare a preţurilor la energie. Problema este că aceste preţuri vor fi oprite doar până în martie şi dacă până atunci nu se găsesc soluţii care să ducă la o scădere naturală a preţurilor la energie, inflaţia va creşte după acea perioadă”, a declarat Cîțu, citat de Agerpres.

„Inflaţia sau dinamica inflaţiei este în teritoriul Băncii Naţionale, eu am încredere că BNR se uită foarte atent la evoluţia inflaţiei şi dacă ar fi văzut o problemă ca rata inflaţiei să fie permanentă, ar fi luat măsurile necesare pentru ca această rată a inflaţiei să scadă. Având în vedere că măsurile pe care le-au luat au dus la această rată a inflaţiei, eu merg în continuare pe ceea ce spune Banca Naţională, că este doar tranzitorie”, a mai spus Cîțu, supralicitând o scădere minimală, de 0,14%, după mai multe manevre ale BNR în lupta cu scumpirile, începute în luna octombrie.

Sursa foto: Shutterstock

