Rata anuală a inflaţiei a scăzut în luna septembrie la 8,8%, de la 9,4% în august, scădere sub așteptările analiștilor care anticipau un nivel de 8,7%, în vreme ce ING Bank miza pe un procent de 8,45%. Conform lui Valentin Tătaru, economistul șef ING Bank, românii vor mai avea de rezistat o perioada în fața inflației ridicate. ING are o țintă de inflație de 7,1% pentru finalul acestui an, estimare ce poate părea „mai degrabă optimistă” după cum recunoaște chiar Valentin Tătaru.