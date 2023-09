Experții financiari anunță la cât va ajunge inflația și rata ROBOR: mai pesimiști decât economiștii lui Isărescu

Asociaţia CFA România, organizaţia profesioniştilor în investiţii, prognozează că o inflaţie medie de 7,58% în următoarele 12 luni. Dacă comparăm cu prognoza pe următoarele trimestre a BNR, observăm că economiștii din Banca Națională sunt mai optimiști față de peisajul economic viitor.

Vicepresedinte al Asociatiei CFA Romania declara: “În contextul anticipatelor majorari de taxe indicatorul de incredere a scuzut puternic in luna august. De asemenea anticipatiile de majorare a taxelor indirecte, a avut un efect de crestere usoara a anticipatiilor inflationiste. In contextual incertitudinii ridicate si anticipatiile de crestere economica pentru 2023 s-au redus substantial.”

Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a scazut semnificativ in luna august, (cu 7,5 puncte) la valoarea de 47,9 puncte. Aceasta situatie s-a datorat scaderii ambelor componente ale indicatorului, insa se remarca scaderea componentei de anticipatii cu 8,8 puncte pana la valoarea de 38,3 puncte. Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni a crescut usor fata de exercitiul anterior si s-a situat la valoarea medie de 7,58%.

In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, 81% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni. Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,0119 lei pentru un euro, in timp ce pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului anticipat este 5,0753 lei pentru un euro.

Ce se întâmplă cu prețurile locuințelor

Referitor la evolutia preturilor proprietatilor rezidentiale in orase, 50% dintre participanti anticipeaza o scadere a acestora in timp ce 44% dintre participanti anticipeaza o stabilitate in urmatoarele 12 luni. De asemenea 68% dintre participanti considera ca preturile actuale sunt supraevaluate, iar 31% ca sunt corect evaluate.

Deficitul bugetului de stat anticipat pentru acest an: valoarea medie a anticipatiilor este de 5,5%. Pentru anul 2023 valoarea anticipata de crestere a PIB real a scazut comparative cu exercitiul anterior inregistrand valoarea de 2,1%. Datoria publica calculata ca procent in PIB este anticipata sa se majoreze la 55% in urmatoarele 12 luni.

