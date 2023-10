Produsul Intern Brut al României a înregistrat în trimestrul II al anului în curs o creştere cu 1% pe seria brută şi cu 2,6% pe seria ajustată sezonier faţă de acelaşi trimestru din 2022, iar raportat la trimestrul I din 2023 a fost în termeni reali mai mare cu 1,7%, potrivit datelor provizorii ale Institutului Naţional de Statistică (INS).

În semestrul I 2023, PIB a crescut, comparativ cu semestrul I 2022, cu 1,7% pe seria brută şi cu 1,9% pe seria ajustată sezonier, scrie Agerpres.



Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul II 2023 a fost de 395,975 miliarde lei preţuri curente, în creştere - în termeni reali - cu 1,7% faţă de trimestrul I 2023 şi cu 2,6% faţă de trimestrul II 2022.



Produsul Intern Brut estimat pentru primele şase luni ale anului în curs a fost de 784,592 miliarde lei preţuri curente, în creştere - în termeni reali - cu 1,9% faţă de semestrul I 2022.



Pe serie brută, PIB estimat pentru trimestrul II 2023 a fost de 377,209 miliarde lei preţuri curente, în creştere - în termeni reali - cu 1% faţă de trimestrul II 2022.



Produsul Intern Brut estimat pentru semestrul I 2023 a fost de 695,766 miliarde lei preţuri curente, în creştere - în termeni reali - cu 1,7% faţă de semestrul I 2022.



"Comparativ cu varianta provizorie (1), în trimestrul II 2023, dinamica PIB a scăzut cu -0,1 puncte procentuale (de la 101,1% la 101,0%) şi valoarea adăugată brută cu -0,1 puncte procentuale (de la 101,0% la 100,9%); volumul impozitelor nete pe produs s-a majorat cu 0,1 puncte procentuale", precizează INS.



Volumul valorii adăugate brute pe ramuri de activitate a înregistrat modificări mai importante în agricultură, silvicultură şi pescuit (+0,1 puncte procentuale), precum şi în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (+0,2 puncte procentuale).



Modificări mai importante ale contribuţiei la creşterea PIB, între cele două estimări, au înregistrat consumul final colectiv efectiv al administraţiilor publice, de la 0,0% la +1,6% şi variaţia stocurilor de la -4,0% la -3,9%.



Fondul Monetar Internaţional (FMI) a înrăutăţit estimările privind creşterea economiei româneşti în acest an, de la 2,4% cât estima în aprilie, până la 2,2%, arată cel mai nou raport "World Economic Outlook", publicat marţi de instituţia financiară internaţională.

Inflația anuală a scăzut la 8,8% în septembrie 2023

Rata anuală a inflaţiei a scăzut în luna septembrie la 8,8%, de la 9,4% în august, în condiţiile în care mărfurile alimentare s-au scumpit cu 10,36%, cele nealimentare cu 6,68%, iar serviciile cu 12,10%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate joi.

În septembrie, comparativ cu august, rata inflaţiei a fost 0,79%. Rata medie lunară a inflaţiei în primele nouă luni ale acestui an a fost de 0,6%.



"Rata inflaţiei de la începutul anului (septembrie 2023 comparativ cu decembrie 2022) este 5,7%. Rata anuală a inflaţiei în luna septembrie 2023, comparativ cu luna septembrie 2022, este 8,8%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (octombrie 2022 - septembrie 2023) faţă de precedentele 12 luni (octombrie 2021 - septembrie 2022) este 12,6%", precizează INS.



Potrivit sursei citate, indicele armonizat al preţurilor de consum în luna septembrie 2023 comparativ cu luna august 2023 este 100,82%. Rata anuală a inflaţiei în luna septembrie 2023 comparativ cu luna septembrie 2022 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 9,2%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (octombrie 2022 - septembrie 2023) faţă de precedentele 12 luni (octombrie 2021 - septembrie 2022) determinată pe baza IAPC este 11,4%



Banca Naţională a României semnala, la începutul lunii octombrie, că, potrivit actualelor evaluări, rata anuală a inflaţiei va continua să scadă până la finele anului curent în linie cu cea mai recentă prognoză pe termen mediu (august 2023), în principal sub influenţa efectelor de bază şi a corecţiilor descendente ale cotaţiilor unor mărfuri, precum şi în condiţiile recoltei bogate pe plan intern şi ale plafonării temporare a adaosului comercial la produse alimentare de bază.



În august, BNR a revizuit ascendent, la 7,5%, prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an şi la 4,4% pentru sfârşitul lui 2024.



Fondul Monetar Internaţional estimează că rata inflaţiei va scădea de la 7% la 4% la finalul anului 2024, însă rămâne peste ţinta Băncii Naţionale a României.

