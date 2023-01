Câciu: Scăderi ale prețurilor s-ar putea înregistra după jumătatea acestui an

Ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, a declarat că o scădere a preţurilor ar putea să se producă după jumătatea acestui an în măsura în care guvernanţii vor interveni cu măsuri care să conducă la acest rezultat.

El a răspuns astfel întrebat când se pot aştepta românii la scăderi de preţuri, în condiţiile în care inflaţia înregistrează o uşoară scădere.



"Eu cred că prin mai multe măsuri o să avem acest răspuns undeva după jumătatea anului. Prin mai multe măsuri, nu scad natural dacă nu le ajutăm", a declarat Adrian Câciu, joi, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

De partea cealaltă, Mugur Isărescu a precizat recent că în România este inflaţie, Banca Naţională a României se bate cu ea, dar trebuie să asigure şi stabilitatea financiară.

"Privind stabilitatea financiară, ne-am preocupat în continuare de stabilitatea preţurilor. Avem în România o creştere masivă a inflaţiei, dar peste tot în lume s-a întâmplat. Asta nu înseamnă că ne spălăm pe mâini. Dacă ne uităm şi facem comparaţii, că nu poţi să te uiţi numai la tine, trebuie să te uiţi şi la ce se întâmplă în lume, din 2019, în condiţiile în care ne-a preocupat stabilitatea financiară. Uitaţi curba României, cea cu albastru. Cu un an înainte eram chiar pe locul I, cea mai mare inflaţie din Uniunea Europeană. Am ajuns pe locul 8. Datele sunt ceva mai mici. De ce? Că este vorba de indicele european, armonizat, ca să putem să facem comparaţii. De aceea aveţi la România 14,6%, să ne putem compara cu alte ţări. Şi ţări cu care obişnuiam în trecut să concurăm, în sensul 'Domnule, hai să luăm modelul Poloniei, hai să luăm modelul Cehiei, să luăm modelul Ungariei' şi aşa mai departe, au avut o inflaţie care comparativ ne-a depăşit, mai mare decât la noi. Ce vrea să spună această realitate, aceste cifre? Că în România este inflaţie, ne batem cu ea, trebuie să asigurăm şi stabilitatea financiară şi progresele în ceea ce priveşte inflaţia se vor face treptat, că este un alt tip de inflaţie. Este cum se spunea pe vremea mea cost - push inflation, is not exactly demand pull, mainly cost push. Terminologia actuală a evoluat. Se vorbeşte de inflaţie pe partea ofertei", a explicat Mugur Isărescu.

Sursa foto: Guvernul României

