Aurul continuă de milenii să fascineze oamenii și să fie una dintre cele mai sigure investiții. Chiar dacă este practic indestructibil – poate fi doar topit și dizolvat, deci e foarte posibil ca bijuteriile noastre să conțină și particule de aur din vremea faraonilor – dată fiind cererea, extracția aurului are în continuare loc pe scară mare. Astfel că am realizat un clasament al celor mai mari mine de aur din lume, în funcție de volumul extras anual.

Potrivit Kitco Metals, companie specializată în date privind piața metalelor prețioase, Muruntau din Uzbekistan este cea mai mare mină de aur din lume, ca producție: 2 milioane de uncii pe an, adică 56,6 tone. Se află într-una dintre cele mai neospitaliere zone din lume, deșertul Kîzîlkum, iar cariera deschisă aici are un diametru de circa 3 kilometri și o adâncime de 600 de metri.

Exploatarea aurului a Muruntau a început încă din 1969, dar se estimează că mai sunt rezerve de 1.750 de tone. Ar putea să nu pară impresionat, dar de la începuturile umanității și până azi abia dacă s-au extras 187.000 de tone, conform estimărilor World Gold Council.

Carlin, din Statele Unite, este a doua mină de aur din lume, cu o producție anuală de 1,5 milioane de uncii (42,5 tone). Este notabilă pentru faptul că aici au fost introduse în premieră tehnicile de exploatare a aurului cu cianuri.

Grasberg, din insula Papua (Indonezia) produce anual în jur de 1,37 milioane de uncii (39 de tone). I se spune ”muntele de aur” și este o carieră gigantică, cu zeci de mii de angajați. În fiecare zi sunt procesate 240.000 de tone de minereu – cu efecte dezastruoase pentru mediu. Ca urmare, au existat și revolte ale localnicilor, iar companiile care operează mina au cheltuit zeci de milioane de dolari pentru protecție. Poate părea paradoxal, dar deseori mina indoneziană este mai rentabilă pentru producția sa de cupru.

Olimpiada din Rusia este o mină relativ recentă (1996), cu o producție de 1,11 milioane de uncii pe an (31,5 tone). Este operată de o companie care, până recent, era controlată de familia Kerimov, oligarhi din anturajul lui Vladimir Putin. Kerimov aveau active și în România - o uzină de tratare a aurului și 3 licențe de explorare - dar le-au vândut.

Cortez, din Statele Unite, se află în Nevada, aproape de Carlin. Are o producție anuală de 0,82 milioane uncii (23,4 tone). Mineritul a început aici încă din 1862, dar extracția aurului s-a intensificat în ultimele decenii, odată cu avansul tehnologic și cu creșterea prețului metalului prețios.

Pueblo Viejo, din Republica Dominicană (0,814 milioane uncii pe an) este cea mai mare și cea mai veche mină de aur din America Latină, datând din vremea conchistadorilor. Ea se află în centrul unui uriaș scandal de mediu, locuitorii din zonă spunând că exploatarea i-a îmbolnăvit, a distrus terenurile, a ucis animelele și a otrăvit apele prin contaminarea cu cianuri și acizi.

Kibali, în Republica Democratică Congo, este cea mai mare mină de aur din Africa și, după cele mai recente date, a produs 0,812 milioane uncii. Este urmată în clasament de Malartic și Detour Lake, două mine din Canada cu producții în jurul a 0,71 milioane de uncii fiecare (20 de tone).

În fine, pe locul 10 se află Loulo-Gounkoto din Mali (0,7 milioane uncii pe an, sub 20 de tone), un complex de 2 mine unde producția a demarat în 2005. Este unul dintre stâlpii economiei acestei țări africane, aducând peste 3% din PIB.

Ca termen de comparație, la Roșia Montană se estima că s-ar putea scoate 15 tone de aur pe an - dacă proiectul ar fi demarat. În anii de vârf se preconiza să se ajungă și la 20 de tone, deci mina din România ar fi putut intra în acest top.

Trebuie precizat că o mină de aur are un ciclu de viață complex și poate chiar să fie nerentabilă. Explorarea poate dura și un deceniu, iar dezvoltarea (construcția efectivă) 1-5 ani. Ulterior, mina poate opera chiar și secole, ca la Puerto Viejo, dar în majoritatea cazurilor are o durată de viață de circa 30 de ani, până la epuizarea zăcământului. La Loulo-Gonkoto, de exemplu, exploatarea ar putea dura cel mult până în 2037 - deci puțin peste trei decenii.

Cei mai mari producători mondiali de aur

Calculele Kitco arată însă că cel mai mare producător mondial de aur este China, care nu are nicio mină în acest clasament. Țara are însă foarte mulți producători mici, astfel că depășește – deși cu puțin – Rusia și Australia. Fiecare dintre aceste trei state are o producție anuală de 320-330 de tone.

În ce privește companiile, americanii de la Newmont domină net clasamentul, extrăgând aproape 6 milioane de uncii în 2022 (170 de tone). Ei dețin parțial Pueblo Viejo, Carlin și Cortez. Ei investiseră și în proiectul de la Roșia Montană.

Pe locul 2 este Barrick, o companie canadiană care deține împreună cu Newmont minele mai sus menționate și are operațiuni și la Kibali și Loulo-Gounkoto. Pe locul al treilea se află AngloGold Ashanti, cu sediul central în Johannesburg.

