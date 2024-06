Activitatea Agenției Naționale de Administrare Fiscală din luna mai s-a concretizat prin colectarea veniturilor bugetare nete în sumă de 35,97 mld. lei, ceea ce reprezintă:

• creștere de 122,1% - indice nominal, în sume absolute cu 6,52 mld. lei mai mult decât în mai 2023 (29,45 mld. lei);

• un grad de realizare de 100,4% a programului de încasări venituri bugetare, respectiv un plus de 0,13 mld.lei față de programul comunicat de Ministerul Finanțelor (35,84 mld.lei).

Colectare ANAF: Cele mai importante creșteri în colectarea veniturilor bugetare au fost înregistrate la

• contribuția la bugetul asigurărilor sociale de sănătate, plus de 1,7 mld.lei, (141,0%);

• contribuția la bugetul asigurărilor sociale de stat, plus de 0,7 mld.lei, (107,9%), în condițiile în care volumul vărsămintelor la Pilonul II de pensii a fost cu 0,52 mld. lei mai mare faţă de cea virată în anul 2023 (1,58 mld. lei în anul 2024 faţă de 1,06 mld. lei – în 2023);

• taxa pe valoarea adăugată, plus de 1,28 mld.lei, (creștere de 119,3%);

• accize, plus de 1,68 mld.lei (creștere de 187,1%)

• impozitul pe venit, plus de 1,0 mld.lei, (creștere de 121,9%).

În primele cinci luni ale anului 2024 s-au colectat venituri bugetare nete în sumă 175,19 mld.lei, ceea ce reprezintă:

• creștere de 117,8% (indice nominal), în sume absolute cu 26,52 mld.lei mai mult decât în perioada similară din anul 2023 (148,67 mld.lei), în condițiile rambursării de TVA cu 0,6 mld.lei peste rambursările din primele cinci luni ale anului precedent.

• un grad de realizare de 101,2% a programului de încasări venituri bugetare, respectiv un plus de 2,09 mld.lei față de programul comunicat de Ministerul Finanțelor (173,1 mld.lei).

Ponderea în PIB a veniturilor nete colectate de A.N.A.F. în primele cinci luni ale anului 2024 este de 9,9%, respectiv cu 0,6 p.p. în plus față de perioada similară din anul 2023, când ponderea în PIB a fost de 9,3% (PIB 2024: 1.767,3 mld lei, respectiv PIB 2023 : 1.605,6 mld lei - potrivit ”Prognozei de primavara 2024” comunicată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză în 30 aprilie 2024).

Referitor la activitatea de colectare a veniturilor bugetare realizată de ANAF în prima parte a acestui an trebuie precizat că cele mai importante creșteri în colectarea veniturilor bugetare s-au consemnat la categoriile de impozite, taxe și contribuții ce au intrat sub incidența recentelor modificări legislative, respectiv :

• contribuția la bugetul asigurărilor sociale de sănătate, plus de 6,89 mld.lei, (137,5%);

• contribuția la bugetul asigurărilor sociale de stat, plus de 5,85 mld.lei, (114,6%);

• taxa pe valoarea adăugată, plus de 5,78 mld.lei, (creștere de 116,4%);

• impozit pe profit, plus de 2,75 mld.lei, ( creștere de 137,7%);

• impozitul pe venit, plus de 3,4 mld.lei, (creștere de 119,4%).

De asemenea, amintim faptul că, în perioada analizată, valoarea obligațiilor fiscale declarate a crescut la 116,36% (plus de 26,57 mld.lei).

Cât de eficienți sunt bugetarii din ANAF: avem un număr dublu de angajați față de nemți

România are aproape de trei ori mai mulți angajați care lucrează în colectarea de taxe decât Germania, o economie de 19 ori mai mare decât cea a țării noastre. Țara noastră se menține pe ultimele locuri în privința încasării taxelor la buget. Datele Eurostat arată că România s-a aflat, și în 2021, la coada clasamentului în funcție de nivelul taxelor și impozitelor în produsul intern brut (PIB), cu puțin peste 27% (față de media europeană de aproape 42%). Prin comparație, Bulgaria colectează taxe de peste 30% din PIB, Ungaria ajunge la 34%, Croația aproape de 36%, iar Polonia depășește 37% din PIB. În spatele României este doar Irlanda, cu aproape 22% din PIB,.

ANAF avea alocate, în 2023, puțin peste 22.000 de posturi de funcționari. Dacă aruncăm o privire către țara cu cea mai puternică economie din Uniunea Europeană, Germania are un număr de doar 9.300 de angajați care se ocupă de colectarea de taxe (aceștia fac parte din instituțiile Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) și Finanzamt).

