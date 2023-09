Cât de eficienți sunt bugetarii din ANAF: avem un număr dublu de angajați față de nemți

România are aproape de trei ori mai mulți angajați care lucrează în colectarea de taxe decât Germania, o economie de 19 ori mai mare decât cea a țării noastre. Angajații din finanțe, care protestează în momentul de față pentru salarii mai mari, ajung să colecteze mai puțin decât majoritatea țărilor europene.

Anul trecut, ANAF a colectat la buget 353,3 miliarde lei, cu 58 miliarde mai mult față de anul precedent, cifre comfirmate odată cu demisia șefului agenției antifraudă, Lucian Heiuș. Cu toate că au existat încasări mai bune decât anul trecut, deficitul bugetar este una dintre principalele probleme cu care se confruntă România în momentul de față.

Conform instituțiilor europene, țara noastră se menține pe ultimele locuri în privința încasării taxelor la buget. Datele Eurostat arată că România s-a aflat, și în 2021, la coada clasamentului în funcție de nivelul taxelor și impozitelor în produsul intern brut (PIB), cu puțin peste 27% (față de media europeană de aproape 42%). Prin comparație, Bulgaria colectează taxe de peste 30% din PIB, Ungaria ajunge la 34%, Croația aproape de 36%, iar Polonia depășește 37% din PIB. În spatele României este doar Irlanda, cu aproape 22% din PIB,.

Cât de eficienți sunt cei din ANAF: avem nevoie de aproape trei ori mai mulți angajați decât nemții

Protestele finanțiștilor, care au izbucnit spontan la începutul lunii august, au avut ca pretext modificările fiscale discutate în spațiul public, care sunt și în aceste zile pe masa coaliției. Printre aceste modificări au fost vizate desființarea unor posturi, dar și plafonarea sporurilor de condiții vătămătoare (un bonus pe care îl obțin funcționarii publici care lucrează în finanțe).

Cu toate acestea, când vorbim de eficiența acestor angajați, nu putem să nu ne punem câteva semne de întrebare despre modul în care se fac colectările de taxe în România. ANAF are alocate, în prezent, puțin peste 22.000 de posturi de funcționari. Dacă aruncăm o privire către țara cu cea mai puternică economie din Uniunea Europeană, Germania are un număr de doar 9.300 de angajați care se ocupă de colectarea de taxe (aceștia fac parte din instituțiile Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) și Finanzamt).

Economia germană este cea mai mare din Uniunea Europeană cu un produs intern brut nominal de 3.867 miliarde de euro, adică de 19 ori mai mare decât al României. Germania are un PIB pe cap de locuitor de aproximativ 46.000 euro și o populație de 84,1 milioane de persoane.

Problema din România: finanțele din țară încă se colectează pe genunchi

Una dintre problemele cele mai fierbinți cu care se confruntă România în momentul de față este cea a găurii din buget. Deficitul bugetar, înseamnă, în linii mari, că Guvernul nu reușește să atragă la buget mai mulți bani decât cheltuie (pe salarii, pensii, investiții). Problema principală pe care o ridică deficitul bugetar este că am putea avea probleme din a accesa banii europeni din PNRR dacă nu atingem ținta de deficit cerută de Uniunea Europeană.

În ceea ce privește atragerea de bani la buget, unul dintre neajunsuri României este acela că încă se mai fac „finanțe pe genunchi”, lucru datorat de lacune în digitalizarea proceselor de colectare. Anul trecut, ANAF-ul a asistat la un boom al digitalizării prin implementarea sistemelor SAF-T (Standard Audit File for Tax - fișierul standard de control fiscal), Ro e-Factura sau sistemul de monitorizare a transporturilor de marfă Ro e-Transport. Toate aceste sisteme au drept scop standardizarea seturilor de date financiare și contabile solicitate contribuabililor, care să permită, ulterior, analizarea automată de către autoritatea fiscală și, implicit, identificarea în timp util a practicilor incorecte și limitarea evaziunii fiscale.

Atunci când a plecat din funcție, Lucian Heiuș, fostul președinte ANAF, și-a exprimat regretul că nu poate duce până la capăt procesul de modernizare a instituției și proiectele începute, dar nu a oferit niciun motiv pentru demisia sa. Demisia lui Heiuș survine pe fondul criticilor aduse ANAF că n-ar fi făcut performanțe cu privire la colectare.

Important de menționat faptul că, într-un interviu acordat Gândul anul trecut, Lucian Heiuș, fostul președinte ANAF, menționa că doar jumătate din angajații instituției se ocupă efectiv de colectarea taxelor și interacționează cu contribuabilii.



Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) are alocate, în prezent, puțin peste 22.000 de posturi. Mai bine de 10 la sută dintre acestea sunt însă vacante, deoarece angajările în sistemul de stat sunt blocate, alți aproape 6.000 de angajați lucrează în Trezoreria Statului, iar cei de la inspecția economico-financiară se află sub dublă coordonare. În aceste condiții, doar 11.000 de angajați ANAF administrează peste 1.200.000 de persoane juridice și 800.000 de persoane fizice autorizate. Preciza președintele ANAF, Lucian Heiuș, într-un interviu la GÂNDUL EXCLUSIV.

Cât câștigă angajații de la ANAF care se plâng de salarii

Angajații din finanțe au lefuri cuprinse între salariul minim pe economie (pentru un post de îngrijitor), până la niște sume consistente dacă vorbim de cei cu funcții de conducere (spre exemplu, un șef de serviciu câștigă între 8.239 – 9.256 lei lunar).

Salariile menționate reprezintă sumele nete lunare pe care le iau funcționarii publici care lucrează la ANAF. Acestea includ și sporul pentru condiții periculoase de 15%, care ar putea să dispară, dacă luăm în calcul draftul neoficial al modificărilor fiscale propuse.

Exemplu salarii în ANAF:

Expert: 4.632 lei

Director cabinet: 6.451 lei

Director general: 9.621 lei

Manager public: 8.006 – 8.432 lei

Muncitor calificat: 3.175 lei

Șofer: 2.863 – 3.195 lei

Pentru a vedea cât de eficienți sunt funcționarii publici care lucrează în finanțe, am calculat care este suma care intră la buget pentru fiecare angajat din cadrul ANAF. Trebuie menționat că acest calcul este unul ipotetic, deoarece am luat numărul total de angajați pe care în are instituția (inclusiv șoferii sau personalul auxiliar). Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) are alocate, în prezent, puțin peste 22.000 de posturi, așa că, pentru fiecare angajat se încasează anual puțin peste 16 milioane de lei.

