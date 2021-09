REPORTAJ. Al doilea an școlar pandemic, cu zâmbete pe sub mască și emoția revederii

Dincolo de discursurile trase la indigo ale decidenților politici și dincolo de aplauzele furtunoase ale premierului Cîțu, care s-a aflat în vizită la ceremonia de deschidere a Colegiului Național Gheorghe Lazăr, școlile se desprind în propriul lor univers, fiecare cu propriile lor greutăți, bucurii, dar și emoții.

Prima zi de școală rămâne veșnic în amintirea unui copil, fiind totodată unul din cele mai frumoase momente ținute vii în memorie și de către părinții și bunicii lor. Anul acesta, modul în care organizează festivitatea de început de an școlar a rămas la latitudinea fiecărei școli, în funcție de condițiile specifice ale fiecărei instituții în parte. Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației a recomandat, „mai apăsat” ca părinții, să evite, în măsura posibilului, să fie alături de elevi pentru a se evita aglomerările care amplifică posibilitatea de transmitere a coronavirusului.

Am mers de dimineață la deschiderea anului școlar la Școala Gimnazială „Ioan Bădescu” din Popești-Leordeni, acolo unde prima zi a început cu mai puțină forfotă comparativ cu ceilalți ani, cu elevi dornici să-și revadă colegii, dar și cu părinți emoționați care le-au făcut cu mâna de după gardul școlii, blamând parcă în gând pentru a nu știu câta oară existența acestui virus care nu face nimic altceva decât să le crească îngrijorările pentru copiii lor. Dar au înțeles că rămân pe mâini bune și că situația din acest an nu le permite să fie fizic alături de cei mici. Pentru a evita aglomerația, elevii au intrat la ore în mai multe serii.

Copiii s-au aliniat rapid conform indicațiilor oferite de dascălii lor au așteptat cu nerăbdare să intre și să-și ocupe locul în sălile de clasă. Am intrat și eu alături de ei, însoțită de cele două doamne directoare care m-au întâmpinat cu brațele deschise.

Cum s-a pregătit Școala Gimnazială „Ioan Bădescu” pentru noul al școlar

Școala Gimnazială „Ioan Bădescu” este o școală modulară, o soluție care s-a dovedit a fi un răspuns bun la lipsa de spațiu, corelată cu creșetrea aproape constantă a populației școlare.

Ne-am pregătit încă din vară pentru deschiderea acestui an școlar. În sensul că, problema cu care noi ne confruntăm e aceea a lipsei de spațiu. Partea aceasta din Popești-Leordeni vechi s-a dezvoltat foarte mult pe infrastructură de blocuri. Avem copii foarte mulți, nu mai facem față sălilor de clasă. Anul trecut școlar am preconizat că vom avea trei clase pregătitoare, dar am avut șapte. Așa că am muncit asiduu vara aceasta și am adăugat încă cinci săli de clasă din structura modulară. Angelica Coman, director la Școala Gimnazială „Ioan Bădescu"

Încă de când am trecut pragul școlii am găsit fixate dispensere și flacoane cu dezinfectant la tot pasul, aproape ca la clinicile private, ceea ce nu a putut decât să mă bucure. În interior, sălile de clasă sunt pregătite și ele să infrunte valul patru, fiind dotate cu videoproiectoare, smartboard-uri, table albe și Wi-Fi pentru a putea susține orele online, în eventualitatea în care se va trece de incidența de șase la mia de locuitori.

„Noi ne-am digitalizat puțin înainte și folosim un fel de Blended learning (n.red. învățare mixtă, ce abordează atât metode tradiționale de învățare, cât și cele realizate prin platforme de e-learning sau alte instrumente virtuale) și în cadrul activităților care se desfășoară față în față (...) Am făcut și achiziție de măști, sperăm să ne ajungă până la final de decembrie, sau ianuarie, așa am preconizat. Avem dezinfectanți, avem tot ce ne trebuie. Toate fondurile sunt alocate de Consiliul Local”, a mai precizat directorul instituției.

Deși școala este pregătită să treacă oricând la predarea online, nimeni nu își dorește cu adevărat acest lucru. În contextul pandemiei de COVID-19, un studiu recent realizat de iSense Solutions arată că 79% dintre părinți își doresc ca activitatea școlară să se desfășoare fizic, iar copiii să meargă la școală. Aceștia sunt de părere că celor mici le lipsește interacțiunea cu colegii și profesorii, socializarea, precum și activitățile fizice în grup. Nici copii nu s-au bucurat deloc să facă ore în online și asta pentru că fie conexiunea era slabă, fie le era greu să se înțeleagă unii cu alții.

Nu mi-a plăcut școala online pentru ca eu nu puteam sa aud foarte bine. Înțelegeam altceva când doamna ne povestea ceva. Elev, clasa I

„Ne-am unit mai mult în perioada asta”

Noul an școlar a început oficial cu prezență fizică pentru toții elevi din România, în cea mai mare parte a unităţilor de învăţământ. Este al doilea an școlar care începe sub semnul pandemiei de COVID-19, ceea ce înseamnă că regulile sanitare se mențin. Iar pentru a funcționa totul în bune condiții, e nevoie, în mod cert, de o legătură strânsă între cadre didactice - elevi - parinți.

„Sperăm că valul 4 să nu fie ca un val 4 și să fie mai mult o iluzie. Noi sperăm și ne dorim că cei mici să vină cât mai mult la școală pentru că e esențial pentru ei. Fetița mea este în clasa a III-a și cred că lucrurile încep să devină ușor mai serioase. Cred că indiferent de vârstă, e greu oricum în online. Eu lucrez într-o multinațională și activitatea mea e în online (...) și mă gândeam cât de greu îmi este mie să mă concentrez la ședințele din online de multe ori, deși sunt adult, iar pentru ei este cu siguranță mult mai greu.

Și doamnei învățătoare îi este greu să treacă pe la fiecare elev, să spună ceva, fiecare cu conexiunea lui la calculator, fiecare cu ale lui. Îmi aduc aminte că se deconectau foarte ușor anul trecut. A fost într-adevăr și online-ul o experiența foarte bună, dar nu mi-aș dori să fie la nesfârșit”, a declarat pentru wall-street.ro, Ioana, un reprezentant al părinților din ciclul primar.

La rândul său, directoarea Angelica Coman este de părere că 2020 a fost un an dur pentru întregul sistem de învățământ, dar și unul care a închegat mai mult relațiile părinților cu școala, ceea ce a dus la o mai bună comunicare.

„În general am încercat să învățăm din perioada anterioară. Cumva, parcă ne-am unit mai mult fiindcă am resimțit cu toții anul greu care a fost. Nu a fost ușor nici pentru noi, nici pentru elevi, dar nici pentru părinți. Cumva, comunicarea s-a realizat într-un mod eficient și eficace. Copiilor le-a fost bine în final și asta e tot ce contează”, a mai precizat directorul Școlii Gimnaziale „Ioan Bădescu”, care găzduiește 23 de clase de ciclu primar și 12 clase de gimnaziu și care este parte a Edu Networks, o alianță formată din 9 ONG-uri care lucrează împreună pentru a transforma educația din România.

