Să înveți o limbă străină rămâne în continuare o deprindere necesară, indiferent că ești angajat într-o multinațională sau proprietar al unui business. O persoană care nu stăpânește o limbă străină într-o firmă în care e nevoit să discute cu furnizorii, clienții sau cu echipa de conducere, va avea un impediment major în a-și continua activitatea. Pentru a nu pierde în competiția cu profesioniștii din străinătate, care excelează la limba engleză de pildă (vorbim aici de Marea Britanie, Țările Nordice sau chiar Germania), companiile investesc încă de la început în cursuri de limbi străine pentru angajați.

„Interesul pentru limbi străine e în strânsă legătură cu necesitatea din business. Cu cât o limbă străină e folosită mai mult la birou și cu cât un angajat își desfășoară mai mult activitatea zilnică în limba respectivă, cu atât cererea de cursuri pentru limba respectivă crește. Faptul că o corporație investește în proprii angajați, îi ajută pe aceștia să fie mult mai eficienți la locul de muncă, să fie mai productivi, să le crească încrederea în ei, să intercaționeze cu persoane de diferite naționalități, să se dezvolte armonios”, a declarat pentru wall-street.ro, Delia Dragormir, co-fondator și Managing Partner Eucom, o afacere deschisă în urmă cu aproape două decenii, care oferă cursuri de limbi străine pentru angajaţii diferitelor companii.

În România, mulți angajați ajung să capete de-a lungul timpului un adevărat complex legat de locurile de muncă în limba engleză. Prin urmare, românii nu ajung să se dezvăluie profesional la adevărata valoare, din cauza faptului că nu mai au exercițiu în limba engleză ceea ce nu face decât să ducă la apariția unui complex de inferioritate în carieră.

„Majoritatea cursanților noștri sunt în această situație, iar trainerii noștri devin adevărați coach în tot acest proces de învățare. Aflu de la ei cum au cursanți foarte buni, care însă se simt jenați să se exprime în limba engleză, și nu numai. Au cunoștințele de bază, însă nu au încredere în ei, se gândesc foarte mult la toate structurile gramaticale care le-au fost predate în școală și nu sunt siguri că o folosesc pe cea corectă, și atunci în loc `să se facă de rușine` mai bine tac, și nu își exprimă punctul de vedere.

Avem de lucrat foarte mult cu creșterea nivelului de încredere în propriile forțe și capacități, și să acceptăm faptul că greșeala este sănătoasă și face parte din viață. Încă purtăm stigmatul arătatului cu degetul atunci când se greșește și încă simțim adânc întipărit în acțiunile noastre că odată făcută o greșeala aceasta este ireversibilă, că nu se poate trece peste și că lucrurile nu se pot îndrepta”, a precizat Delia Dragomir.

În pandemie, cererea pentru cursurile de limbi străine a scăzut din cauza incertitudinii economice, dar și a acomodării oamenilor la noul stil și ritm de lucru. Cu toate acestea, Delia Dragomir spune că acele companii care au decis să continue cu setul de cursuri au făcut-o din două motive:

1. Fie pentru că angajații lor chiar aveau nevoie de această limbă străină la locul de munca, iar acum lucrând de acasă, fiecare trebuia să se descurce pe cont propriu

2. Pentru a menține o stare de normalitate în rândul propriilor angajați, pentru a le oferi un mediu în care să se simtă cu adevărat bine și în care să învețe.

În 2020, la cursurile Eucom au participat aproximativ 3.500 de cursanți, în scădere față de anul anterior, în contextul izbucnirii crizei sanitare. În prima jumătate a a acestui an, numărul cursanților a fost de aproximativ 2.000, iar reprezentanții companiei se arată optimiști că următoarele luni din toamna lui 2021 vor aduce o creștere a numărului de companii care să-și trimită angajații la cursuri de limbi străine.

Reprezentanții de la Eucom spun că au integrat ușor tranziția la sistemul de învățare online, dat fiind faptul că mixul dintre online și offline exista și înainte de pandemie. Compania fondată de Silviu și Delia Dragomir au integrat în rândul programelor de învățare și o abordare de tip agile learning, ce constă în desfășurarea cursurilor de limbi străine atât cu un trainer, cât și cu o platformă.

Pe durata întregului program, cursantul interacționează cu un trainer, care în timpul sesiunilor pune accentul pe partea de Speaking, și totodată îl ghidează în activitatea pe platforma pe care o desfășoară. Studiile ne arată că e-learning nu funcționează, dar oamenii sunt interesați de platforme, și atunci o împletire între trainer și platforme este un mod ideal de a învăța o limbă străină. Îți oferă și o flexibilitate în ceea ce privește studiul, pentru că poți face asta în „reprize” mai mici, de exemplu în pauze, sau în drum spre birou. Putem spune că prin acest program ai „the best of both worlds” (n.red. „ce e mai bun din ambele lumi”).

