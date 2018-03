Dan Sandu(foto stanga) are o experienta de peste 25 de ani in industria bancara si piete de capital. Si-a inceput cariera in cadrul BNR, ca Chief Dealer, iar apoi ca Director al Directiei de Administrare a Rezervelor Internationale si Operatiuni de Piata. Ulterior, a detinut functii de conducere in institutii financiare importante, fiind implicat, de asemenea, in diverse asociatii profesionale, precum si in primul Consiliu de Etica al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), conform unui comunicat de presa emis de catre banca.

“Planurile noastre pe termen lung in Romania se concentreaza pe dezvoltarea segmentelor Corporate si IMM, strategie care si-a dovedit deja eficienta, generand rezultate pozitive pentru banca”, a declarat Ignacio Jaquotot, Seful Diviziei Banci Subsidiare Internationale, din cadrul Grupului Intesa Sanpaolo.

Intesa Sanpaolo Bank a inregistrat in 2017 un venit operational de 154 de milioane lei si un profit net de 43 de milioane lei, de trei ori mai mare fata de 2016.