Nou executiv la vârful Intesa Sanpaolo Bank Romania. Cine este Paolo Vivona, a cărui numire a fost aprobată de BNR

Intesa Sanpaolo Bank, subsidiara din România a Grupului Intesa Sanpaolo, anunță desemnarea lui Paolo Vivona în funcția de Director General & CEO și Președinte al Comitetului de Management. Numirea sa a fost deja aprobată oficial de Banca Națională a României (BNR).

Noul Director General & CEO al băncii are experiență pe piețele bancare internaționale, bazată pe know-how-ul dobândit în diferite bănci cu modele și strategii de business de succes și culturi organizaționale puternice.

De asemenea, Paolo Vivona are o experiență de peste 33 de ani în domeniul bancar și al dezvoltării afacerilor, dintre care 24 de ani petrecuți în funcții de conducere.

Parcursul său profesional acoperă mai multe arii precum Business, Guvernanță și Control, ocupând diferite poziții, de la cele operaționale la cele de conducere și de top management, gestionând proiecte de zi cu zi sau strategice, de la cele de pionierat la cele de transformare, în diferite realități de piață din cadrul Grupului Intesa Sanpaolo.

Acesta și-a început activitatea în sistemul bancar italian în 1989, având responsabilități din zona operațională și de back-office până la Corporate. În 1996, a fost promovat în funcția de Area Manager pentru țările din Orientul Mijlociu și China.

În 1998, Paolo Vivona a fost numit Reprezentant șef al sucursalei din Beijing și Supervizor al biroului de reprezentare din Shanghai, China, cu responsabilități de extindere a relațiilor cu băncile regionale în vederea creșterii schimburilor comerciale, a plăților și a remiterilor de bani din/în China și Italia pentru companiile italiene. Ulterior, a gestionat criza pieței asiatice de la sfârșitul anului 2000 în calitate de Director al sucursalei din Japonia.

Din 2009 și până în prezent a ocupat mai multe poziții de top managementul și în consiliile de administrație din perimetrul Diviziei Bănci Subsidiare Internaționale a Intesa Sanpaolo: Vicepreședinte, responsabil cu managementul riscului la Bank of Qingdao, (China), Chief Risk Officer la Bank of Alexandria (Egipt), Chief Financial Officer la CIB Bank (Ungaria), CFO și Director general adjunct la VUB Bank (Slovacia).

În 2019, a fost numit, în cadrul ariei Chief Lending Officer al Intesa Sanpaolo, Șef al Departamentului de Credite al Diviziei ISBD, cu responsabilități în zona de underwriting și monitorizare a calității portofoliului de credite al Diviziei, care cuprinde unsprezece bănci subsidiare prezente în douăsprezece țări.

Anterior, în 2018, tot în cadrul ariei Chief Lending Officer, a acoperit poziția de Senior Director, Workout Management & Administration, cu responsabilități privind implementarea noii structuri de recuperare în urma vânzării și externalizării portofoliului de credite neperformante al Intesa Sanpaolo.

În ultimii 10 ani, Paolo Vivona a fost membru al Consiliului de Administrație/Consiliului de Supraveghere în mai multe bănci și alte instituții financiare deținute de Intesa Sanpaolo Group în Ungaria, Slovacia, Serbia, Croația, Italia.

"Piața românească continuă să fie una strategică, iar planul nostru de afaceri pe termen lung pentru România continuă să se concentreze pe dezvoltarea segmentelor Corporate, IMM și Retail și pe continuarea procesului de digitalizare." a declarat Paolo Vivona, noul Director General si CEO al Intesa Sanpaolo Bank Romania.

Noua echipă de Top management a Intesa Sanpaolo Bank România este compusă din:

⦁ Paolo VIVONA- Director General și CEO

⦁ Andrea DE MICHELIS - Prim Director General Adjunct

⦁ Simone IERI - Director General Adjunct - CFO

⦁ Dan GRIGORIU - Director General Adjunct - Șef al Diviziei Retail

⦁ Vlad PONTA - Director general adjunct - Șef al Diviziei Corporate și IMM-uri

⦁ Gabriel FAUR - Director general adjunct – COO

Sursa foto: Intesa Sanpolo Bank

