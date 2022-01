Vîlceanu, despre măsurile de sprijin: O să ajungem în final să plătim tot pentru toată lumea, ceea ce ar fi ireal

Guvernul va veni cu măsuri suplimentare în privinţa preţurilor la gaze şi energie, dar unde ne vom opri, pentru că mi se pare că intrăm într-o spirală care nu se mai termină niciodată şi întotdeauna va mai fi cineva pe care ai uitat să îl ajuţi, a afirmat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dan Vîlceanu.

"Este evident că statul român trebuia să facă ceva în ceea ce priveşte creşterea preţurilor la energie şi gaze. A existat o lege pe care a votat-o toată lumea în Parlament. Acum înţeleg că nu mai e de ajuns acea lege şi că trebuie venit cu alte măsuri. Vom gândi şi vom vedea în Guven şi alte măsuri, dar trebuie să ne punem şi o întrebare, o întrebare serioasă: Unde ne vom opri? Pentru că nevoi are toată lumea şi dacă începem să discutăm pe fiecare domeniu în parte ... De exemplu l-am văzut pe ministrul Agriculturii care, pe bună dreptate, este îngrijorat cu privire la producătorii din agricultură, sunt convins că ministrul IMM-urilor va veni şi va spune 'Dar şi IMM-urile au probleme în legătură cu situaţia asta', va veni un alt ministru, cel de la Cultură, care va spune 'Ştiţi, teatrele, celelalte instituţii de cultură şi ele plătesc energie şi gaze, trebuie ajutate şi acelea'. Tocmai de aceea vă spun: cred că ar trebui prima dată să se discute - dar bine e o discuţie pe care o vom face în Guvern - ce vrei, care sunt categoriile care au nevoie de un ajutor, pentru că până la urmă, la începutul discuţiei, când am adoptat acea lege, toată lumea a fost de acord că trebuie ajutată în primul rând populaţia şi după aceea vezi cum poţi ajuta economia şi companiile. Dar, totuşi, întrebarea mea rămâne: unde ne vom opri, pentru că mi se pare că intrăm într-o spirală care nu se mai termină niciodată. Întotdeauna va mai fi cineva pe care ai uitat să îl ajuţi", a susţinut Vîlceanu, scrie Agerpres.

Întrebat dacă România va cere ajutorul Comisiei Europene în privinţa facturilor la energie, şeful de la Fonduri Europene a precizat că este o discuţie pe acest subiect iniţiată de pe vremea când era ministru al Finanţelor.

"Există o discuţie legată de preţuri chiar de pe vremea când eram la Finanţe şi am semnat atunci o declaraţie comună împreună cu alţi miniştri de Finanţe şi ai Economiei legată tocmai de această problemă a preţurilor la energie şi gaze şi evident că se caută soluţii. Dar soluţia trebuie până la urmă să fie una obiectivă şi care nu se schimbă de la zi la zi. Trebuie să te opreşti undeva, pentru că până la urmă nu poţi plăti la nesfârşit şi pentru toată lumea factura la energie. Nu cred că e normal şi nu cred că cineva şi-a pus obiectivul de a ajunge într-o asemenea situaţie. E o situaţie de-a dreptul care poate părea utopică la un moment dat. Nu poţi plăti facturile tuturor. Şi pentru cât timp? Şi încă ceva. Ok, vrem să oferim bani populaţiei sau companiilor să plătească factura. Foarte bine. Fă-o pentru toţi şi atunci nu mai există această discuţie. Ne permitem să o facem pentru toţi?", a susţinut el.

De asemenea, Dan Vîlceanu a atras atenţia că situaţia din piaţa de energie nu a fost creată de un anumit ministru sau partid politic, ci este una cu care se confruntă toată lumea.

"Eu cred că ar trebui să ne oprim din a avea puncte de vedere politice şi am văzut inclusiv cereri de demisie din partea unor colegi din Guvern sau din Coaliţia asta PNL-PSD-UDMR, având în vedere că e o situaţie pe care nu a creat-o un ministru sau nu a creat-o un alt partid politic. E o situaţie complicată pe care o are toată Europa, toată lumea, la care noi trebuie să venim cu răspunsuri serioase. Dacă răspunsul este de exemplu că pot din aprilie să vin cu o măsură, iar celălalt coleg de Coaliţie îmi spune că de ce din aprilie, fă-o din februarie...asta nu cred că este o modalitate serioasă şi constructivă de a rezolva problema preţurilor la energie şi gaze", a menţionat şeful de la MIPE.

Întrebat care va fi poziţia PNL dacă PSD va cere ca aceste măsuri de sprijin să fie aplicate de la 1 februarie, şi nu de la 1 aprilie, acesta a răspuns: "Poziţia noastră a fost foarte clară şi a fost exprimată de ministrul Energiei cu privire la măsurile care se pot lua, după o discuţie pe care a avut-o cu premierul şi cu alţi miniştri de la PSD".

"Tocmai de aceea, având în vedere discuţia asta, mi se pare cel puţin nepotrivit ca ulterior să vezi alţi oameni din PSD care vin şi spun altceva şi cer măsuri şi mai populiste decât cereau până acum şi în fiecare zi te trezeşti cu încă unul care îţi spune că trebuie să dăm mai mult şi trebuia să fie făcută mai repede. Până la urmă, ştiţi foarte bine că lucrurile acestea trebuie gândite, cântărite bine şi în momentul în care ministrul de resort vine şi anunţă deciziile el să fie sprijinit de întreg Guvernul, nu numai de o parte a Guvernului", a adăugat el.

Ministrul a reiterat că trebuie să ne punem întrebarea ''Unde ne vom opri", după ce un jurnalist a vrut să ştie dacă putem să discutăm cu Comisia Europeană posibilitatea plafonării preţului la combustibili, pe modelul adoptat de Ungaria.

"Tocmai de aceea vă spuneam că există această întrebare pe care eu am pus-o mai devreme: Unde ne vom opri? Era clar că va începe discuţia şi despre preţurile la carburanţi: şi aici, iarăşi, trebuie să venim cu ajutor pentru populaţie să poată să plătească preţul la combustibil. Nu poate funcţiona asta la nesfârşit. Tocmai de asta vă spuneam că este imposibil să poţi gândi scheme de ajutor pentru energie, pentru gaze, pentru carburanţi, pentru produse de bază etc. O să ajungem în final să plătim tot pentru toată lumea, ceea ce este de-a dreptul ireal. Cum poţi să gândeşti aşa? Trebuie gândită o schemă foarte clară, cu măsuri foarte clare. Ele au fost anunţate şi nu înţeleg de ce există această spirală în care am intrat, o spirală prin care fiecare vine cu o propunere şi mai adaugă o categorie de oameni care trebuie ajutaţi", a încheiat acesta.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: