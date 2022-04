Cum de a scăpat Udrea din țară. DNA ceruse să-i fie interzisă părăsirea țării încă din 2021

DNA a solicitat instanţelor de judecată, în anul 2021, ca Elena Udrea să fie plasată sub control judiciar, cu interdicţia de a părăsi ţara, însă judecătorii de la două instanţe au refuzat.

„Persoana în cauză a părăsit teritoriul ţării în cursul dimineţii de 07.04.2022, pe cale terestră, în mod legal, deoarece nu avea restricţionat dreptul la liberă circulaţie de către instituţiile competente”, a spus Poliția de Frontieră.

Precizăm faptul că, Poliţia de Frontieră Română pune în aplicare, potrivit atribuţiilor stabilite de legislaţia naţională privind organizarea şi funcţionarea instituţiei, măsurile de restricţionare a dreptului la liberă circulaţie a persoanelor în condiţiile art. 40-41 din Legea 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, din punct de vedere al atribuţiilor instituţionale, dacă o persoană, cetăţean român, se prezintă la ieşirea din ţara şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniu, acesteia i se permite continuarea călătoriei.

Anul trecut, procurorii DNA au încercat să nu se mai repete episodul din 2018, când Udrea a fugit din România pentru a nu fi dusă la închisoare, însă judecătorii de la două instanţe au refuzat să-i interzică plecarea din ţară, scrie Agerpres.



Astfel, pe 5 martie 2021, procurorii au cerut Curţii de Apel Bucureşti ca Elena Udrea să fie plasată sub control judiciar, cu interdicţia de a pleca din ţară, având în vedere că ea fusese condamnată cu două zile în urmă la 8 ani închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunilor de instigare la luare de mită şi spălare a banilor în dosarul privind finanţarea campaniei electorale a lui Traian Băsescu la alegerile prezidenţiale din 2009.



"Inculpata a manifestat intenţia de a se sustrage de la judecată. În declaraţiile date afirmă că justiţia nu este independentă, decizia de condamnare este absurdă şi există în spate altcineva la butoane. Inculpata are un istoric. În anul 2018 s-a sustras de la altă condamnare şi a fugit în Costa Rica. A fost arestată acolo şi supusă unei proceduri de extrădare. (...) Având în vedere acest istoric, normal că ne-am pus problema de a o păstra pe inculpată la dispoziţia organelor judiciare. Ea nu s-a întors de bunăvoie în ţară. A făcut referiri la sistemul judiciar italian, pentru că acolo au fugit mai multe persoane condamnate în România: Alina Bica, Dragoş Săvulescu, Daniel Dragomir, Marian Zlotea", declarau procurorii în faţa judecătorilor.



Cererea procurorilor a fost respinsă atunci atât de Curtea de Apel Bucureşti, cât şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.



Udrea dădea la acea vreme asigurări că nu va mai fugi din România, susţinând că are un copil în grijă, dar a ţinut să o blesteme pe judecătoarea care a condamnat-o în dosarul finanţării campaniei lui Traian Băsescu.



"O blestem să simtă copiii ei ce simte copilul meu (...) Cum să dai 8 ani pentru aşa ceva? Am omorât pe cineva? Dacă dăm pentru crime şi violuri 5-7 ani, am ajuns să dăm pentru corupţie 8 ani? (...) Unde să mai fug? Italia a schimbat legea, nu mai ia în considerare executarea pedepselor primite în altă ţară", declara Udrea în martie 2021.

