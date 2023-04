Reprezentanții ANAF au realizat în primele trei luni ale acestui an 14.160 de controale fiscale la contribuabili persoane juridice și fizice. Concret, 10.184 au fost realizate la persoane juridice și 3.976 la contribuabili persoane fizice. Fiscul i-a verificat și pe cei care tranzacționează criptomonede, unde a stabilit că trebuie să plătească în plus mai multe milioane de lei față de raportările inițiale.

Dintre cele 14.160 de controale fiscale pe care ANAF le-a făcut, 5.710 au fost inspecții fiscale, 5.806 verificări documentare la contribuabili persoane juridice și fizice și 2.644 controale inopinate la contribuabili persoane juridice și fizice, în vederea cuantificării riscului fiscal.



„În urma inspecțiilor fiscale au fost stabilite sume suplimentare în valoare totală de 612,9 milioane de lei și a fost diminuată pierderea fiscală cu suma de 1.8 miliarde de lei. În urma verificărilor documentare au fost stabilite sume suplimentare în valoare totală de 115,3 milioane de lei. Totodată, în urma acțiunilor de control fiscal au fost aplicate 432 de amenzi în valoare totală de 1,3 milioane de lei, au fost înaintate organelor de urmărire penală un număr de 63 de sesizări pentru un prejudiciu total de 61,3 milioane de lei și au fost instituite 53 de măsuri asiguratorii în valoare de 79,5 milioane de lei”, precizează reprezentanții ANAF.

În ceea ce privește acțiunile de control antifraudă, acestea au vizat 7.162 de contribuabili, fiind cuantificate/estimate implicații fiscale și aplicate sancțiuni contravenționale în sumă totală de 1,1 miliarde de lei. Dintre acestea, puțin peste 1 miliard de lei sunt implicații fiscale, iar 38,5 milioane de lei sancțiuni contravenționale(amenzi și confiscări).

Controale ANAF: Fiscul a trecut și pe la cei care tranzacționează criptomonede

În ceea ce privește activitatea de verificare documentară, în trimestrul I 2023 au fost finalizate 442 de acțiuni, din care 359 cu emiterea unor decizii de impunere, valoarea obligațiilor stabilite fiind de 99,4 milioane de lei. Dintre acestea, 65 de verificări documentare sunt realizate în domeniul tranzacțiilor cu criptomonede, valoarea creanțelor fiscale suplimentare stabilite fiind de 9,7 milioane de lei.

„Totodată, ca urmare a acţiunilor de control desfăşurate de către inspectorii DGAF, în trimestrul I 2023, prin conformare voluntară, au fost declarate/achitate de către contribuabili la bugetul general consolidat al statului, obligaţii fiscale suplimentare în valoare de 62,4 milioane lei”, precizează ANAF.

E important de readus în discuție faptul că persoanele care realizează venituri din transferul de monedă virtuală au obligația de a depune declarația unică privind impozitul pe venit şi contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. Termenul de plată este același ca și termenul limită de depunere a declarației unice.



Conform dispozițiilor fiscale, cota de impozitare de 10% se aplică asupra câștigului din transferul de monedă virtuală, determinat ca diferență pozitivă între prețul de vânzare şi prețul de achiziție, inclusiv costurile directe aferente tranzacției, odată ce sunt echivalate în FIAT. Câștigul sub nivelul a 200 lei/tranzacție nu se impozitează în măsura în care totalul câștigurilor dintr-un an fiscal nu depășește nivelul de 600 lei.

Sursa foto: Agepres

