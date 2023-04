Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 6,76% pe an, de la 6,78% pe an, conform datelor BNR.

O valoare la fel de scăzută a fost înregistrată aîn urmă cu 10 luni, pe 07 iulie 2022, atunci când a avut o valoare de 6,76%, conform arhivei ROBOR.

La începutul anului trecut, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an, iar la începutul acestui an urcase la 7,56%. Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 6,95%, de la 6,97% anterior, iar ROBOR la 12 luni a scăzut la 7,29%.

Indicele IRCC, în funcție de care se calculează ratele la creditele cu dobândă variabilă în lei, s-a majorat la nivelul de 5,98% pe an, de la nivelul precedent de 5,71%. În contextul în care ROBOR la 3 luni a urmat o curbă descendentă în ultima perioadă, existând probabilitatea ca acesta să coboare sub nivelul IRCC, românii caută soluții pentru o dobândă mai mică.

Din păcate, trecerea de la IRCC la indicele ROBOR nu este posibilă. Românii care trec la IRCC vor rămâne cu acest indicator până la încheierea rambursării creditului.

IRCC sau Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor a fost gândit de către Guvernul României ca o soluție pentru ROBOR-ul ce tot creștea de la o lună la alta spre finele anului 2018. Începând cu luna mai a anului 2019, IRCC este utilizat drept indice de referință pentru calcularea creditelor de consum.

În acest mod, toate creditele cu dobândă variabilă în lei luate de persoanele fizice sunt calculate în funcție de IRCC. Mai mult de atât, persoanele care aveau credite legate la ROBOR, au putut trimite cereri către bancă și să solicite trecerea la noul indice.

Ne putem aștepta să vedem un IRCC mai mare decât ROBOR?

Pentru cei care nu au trecut încă la IRCC, păstrându-și creditul legat la rata ROBOR, următoarele decizii ale BNR-ului ar putea fi în avantajul lor. Conform economistului șef al BCR, în cazul în care BNR ar scădea agresiv dobânda cheie, am putea avea situații în care să vedem un IRCC mai mare decât ROBOR-ul.

„Pot fi situații în care, dobânzile calculate zilnic în piață, cum este ROBOR-ul la trei luni, să fie sub IRCC, care are o întârziere a calculului. În cazul în care vom avea scăderi rapide de rate ale dobânzii cheie, pe parcursul acestui decalaj, ne putem întâlni cu o perioadă scurtă, de până la două trimestre, când putem avea valoare ROBOR sub IRCC”, a declarat Ciprian Dascălu.

Sursa foto: shutterstock

