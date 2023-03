Ratele la creditele în lei cu dobândă variabilă se vor scumpi începând de vineri, odată cu majorarea IRCC-ului. Indicele de referință pentru creditele consumatorilor este estimat că va ajunge la valoare de 5,98% (pe baza datelor din T4/2022). În acest context, întrebarea firească este dacă ne putem aștepta ca rata ROBOR la 3 luni să depășească IRCC. Ciprian Dascălu, economistul șef BCR, spune că acest scenariu este posibil în unele condiții.

Pe parcursul anului trecut, dar și la începutul anului acesta, am asistat la o serie de majorări a indicelui care intră în componența creditelor cu dobândă variabilă. Aceste scumpiri ale creditelor sunt corelate cu creșterea dobânzii cheie de către Banca Centrală a României, instrumentul pe care îl folosește aceasta pentru a lupta cu inflația ridicată.

Pentru cei care nu au trecut încă la IRCC, păstrându-și creditul legat la rata ROBOR, următoarele decizii ale BNR-ului ar putea fi în avantajul lor. Conform economistului șef al BCR, în cazul în care BNR ar scădea agresiv dobânda cheie, am putea avea situații în care să vedem un IRCC mai mare decât ROBOR-ul.

„Pot fi situații în care, dobânzile calculate zilnic în piață, cum este ROBOR-ul la trei luni, să fie sub IRCC, care are o întârziere a calculului. În cazul în care vom avea scăderi rapide de rate ale dobânzii cheie, pe parcursul acestui decalaj, ne putem întâlni cu o perioadă scurtă, de până la două trimestre, când putem avea valoare ROBOR sub IRCC”, a declarat Ciprian Dascălu.

Care va fi următoarea mutare a lui Isărescu

Anul acesta, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7%. Decizia BNR de a bate pasul pe loc în ceea ce privește dobânda cheie vine pe un fond de optimism în ceea ce privește inflația.

Următoarea decizie de politică monetară, care va avea loc la începutul lunii aprilie, va pune un nou diagnostic în ceea ce privește starea economiei românești. Reprezentantul BCR spune că se așteaptă ca dobânda cheie să mai crească în ședințele viitoare, peste nivelul actual, lucru datorat de nivelul ridicat al lichidităților din piață.

„Ne așteptăm ca, pe măsură ce surplusul de lichiditate din piață să mai scadă, să vedem ROBOR-ul la trei luni oricând peste 7%, peste dobânda cheie. Valoare actuală a ROBOR-ului este generată pe fondul unui surplus de lichiditate semnificativ peste 20 de miliarde de lei, medie zilnică, în primele două luni ale anului. Pe parcursul T2 și T3 ne așteptăm să se întâmple acest fenomen; surplusul de lichiditate să scadă, iar rata ROBOR să crească”, explică Ciprian Dascălu.

Ce previziuni avem la acest moment în ceea ce privește inflația

Cu toate că analiștii economici aveau previziuni pozitive legate de scumpiri, rata anuală a inflației a crescut în februarie 2023 la 15,5%, într-o ușoară majorare comparativ cu luna anterioară. Cu toate acestea, economistul șef BCR, spune că perspectiva inflației este una bună, iar că până la finalul anului, acest procent va fi format dintr-o singură cifră.

„Ne așteptăm să continue tendința dezinflaționistă și în lunile următoare. Vedem o scădere semnificativă a inflației, de peste trei puncte procentuale, a inflației anuale pentru luna aprilie. Previziunile noastre sunt ca inflația de la finalul anului să coboare la 7,7%”, spune Ciprian Dascălu.

