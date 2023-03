Indicele IRCC a crescut: Mai pot românii să treacă la ROBOR?

Indicele IRCC, în funcție de care se calculează ratele la creditele cu dobândă variabilă în lei, s-a majorat la nivelul de 5,98% pe an, de la nivelul precedent de 5,71%. În contextul în care ROBOR la 3 luni a urmat o curbă descendentă în ultima perioadă, existând probabilitatea ca acesta să coboare sub nivelul IRCC, românii caută soluții pentru o dobândă mai mică. Mai pot ei să treacă de la IRCC la ROBOR?

Din păcate, trecerea de la IRCC la indicele ROBOR nu este posibilă. Românii care trec la IRCC vor rămâne cu acest indicator până la încheierea rambursării creditului.

IRCC sau Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor a fost gândit de către Guvernul României ca o soluție pentru ROBOR-ul ce tot creștea de la o lună la alta spre finele anului 2018. Începând cu luna mai a anului 2019, IRCC este utilizat drept indice de referință pentru calcularea creditelor de consum.

În acest mod, toate creditele cu dobândă variabilă în lei luate de persoanele fizice sunt calculate în funcție de IRCC. Mai mult de atât, persoanele care aveau credite legate la ROBOR, au putut trimite cereri către bancă și să solicite trecerea la noul indice.

Își pot pune românii baza în IRCC?

Deși IRCC pare mai protejat de creșterea dobânzii BNR, adevărul este că acesta are doar o întârziere de 3-6 luni în a reflecta majorarea. Formula de calcul a acestui indice este calculat trimestrial, nu lunar, acest lucru înlătură riscul unor creșteri abrupte. Cu toate acestea, nu înseamnă însă că indicele nu va crește, ci doar că o va face mai târziu.

În anul 2019, atunci când a avut loc implementarea IRCC-ului, Isărescu a spus că atunci când inflația o să coboare, IRCC-ul o să fie mai mare decât ROBOR, deci indicele nu este un miracol pentru dobânda creditelor.

„În schimb, dacă inflația vine în jos, și publicul percepe acest lucru, e foarte probabil ca ROBOR-ul să fie mai mic decât IRCC-ul. Vom trăi și vom vedea cum va fi. Să nu vă așteptați că acest IRCC vine ca un miracol și face dreptate pentru toată lumea”, a declarat atunci Mugur Isărescu.

În ce condiții am putea avea un IRCC mai mare decât ROBOR-ul?

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a ajuns la valoarea de 6,85% pe an. Acesta a trecut printr-un val de scăderi de la începutul anului, atunci când valoarea lui era de 7,56%.

În contextul acestor scăderi, dar și a creșterii IRCC, românii care nu au trecut încă la noul indice trebuie să cântărească bine această decizie. Ciprian Dascălu, economistul șef BCR, a declarat anterior pentru wall-street.ro că există posibilitatea să avem un ROBOR la 3 luni mai mic decât IRCC-ul.

„Pot fi situații în care, dobânzile calculate zilnic în piață, cum este ROBOR-ul la trei luni, să fie sub IRCC, care are o întârziere a calculului. În cazul în care vom avea scăderi rapide de rate ale dobânzii cheie, pe parcursul acestui decalaj, ne putem întâlni cu o perioadă scurtă, de până la două trimestre, când putem avea valoare ROBOR sub IRCC”, a declarat Ciprian Dascălu.

