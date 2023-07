Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7 % pe an, conform datelor oferite de BNR. Totodată, s-a hotărât menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8 % pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 6% la sută pe an și menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Nivelul dobânzii cheie se traduce direct în buzunarele românilor cu credite, deoarece, influențează indicii în funcție de care se calculează dobânzile: ROBOR și IRCC. În ceea ce indicele IRCC, în funcție de care se calculează ratele la creditele cu dobândă variabilă în lei, acesta a marcat o scădere, ajungând la nivelul de 5,94, de la 5,98% pe an. Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 6,53%, de la 6,54%, conform datelor BNR. Această scădere, cu toate că pare insignifiantă, marchează cea mai mică valoare a indicelui din ultimul an. O valoare mai scăzută a indicelui fost înregistrată în urmă cu mai bine de un an, pe 01 iulie 2022, atunci când a avut o valoare de 6,47%, conform arhivei ROBOR.

IRCC sau Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor a fost gândit de către Guvernul României ca o soluție pentru ROBOR-ul ce tot creștea de la o lună la alta spre finele anului 2018. Începând cu luna mai a anului 2019, IRCC este utilizat drept indice de referință pentru calcularea creditelor de consum

Dobânda cheie de 7% până la finalul anului? Cel mai probabil scenariu

Inflația ridicată de anul trecut a dus la un lanț de majorări ale dobânzilor, atât în România, cât și în restul lumii. Acest lucru a făcut ca BNR-ul să majoreze dobânda cheie de nu mai puțin de 8 ori anul trecut: de la 2% în ianuarie 2022, la 6,75% în ultima lună a anului. Cu toate acestea, dobânda de politică monetară stabilită de BNR a atins nivelul maxim anul acesta (7%), potrivit declarațiilor făcute de guvernatorul băncii centrale, Mugur Isărescu, la prezentarea ultimului raport asupra inflației.

„Încep să cred că 7% dobânda de politică monetară este limita”, a spus Isărescu într-o conferința trimestrială cu privire la evoluția inflației.

