Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 6,53%, de la 6,54%, conform datelor BNR. Această scădere, cu toate că pare insignifiantă, marchează cea mai mică valoare a indicelui din ultimul an.

O valoare mai scăzută a indicelui fost înregistrată în urmă cu mai bine de un an, pe 01 iulie 2022, atunci când a avut o valoare de 6,47%, conform arhivei ROBOR.

Această veste vine cu o zi înainte ca Mugur Isărescu, guvernatorul BNR și Consiliul de Administrație al BNR să decidă noul nivel al dobânzii cheie.

La începutul anului trecut, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an, iar la începutul acestui an urcase la 7,56%.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a stagnat la nivelul de 6,63% pe an, în timp ce ROBOR la 12 luni a scăzut la 6,80% pe an, de la 7,82% pe an în şedinţa anterioară.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta a scăzut la valoarea de 5,94% pe an, față de valoarea de 5,98% din al doilea trimestru din an.

Sursa foto: Agerpres

