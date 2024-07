Zi decisivă pentru tăierea dobânzilor: Ce hotărâre cred bancherii că va lua Isărescu

BNR va decide astăzi dacă va scădea sau nu dobânda cheie, „bagheta” lui Isărescu cu care decide cum va arăta economia românescă, influențând inflația și ratele românilor. Economiștii se așteptau ca BNR să înceapă scăderea dobânzilor chiar de acum o lună, dar inflația ridicată, alimentată de modificările fiscale aduse de Guvern și de creșterea salarială, i-au făcut pe economiștii din Banca Națională să bată pasul pe loc. Economiștii români ai băncilor comerciale au acum păreri împărțite despre decizia pe care o va lua BNR: unii cred că va reduce dobânda cheie astăzi, alții cred că e o idee mai bună ca instituția să mai aștepte până la ședința viitoare din august.

În ultima ședință de politică monetară, BNR a menținut dobânda cheie la nivelul de 7%, dând peste cap așteptările analiștilor care se așteptau la o scădere a acestei rate. Conform lui Lucian Anghel, deputy CEO Libra Internet Bank, politica bugetară expansivă forțează într-un fel BNR să acționeze contraciclic, fără a crea însă recesiune. Totuși, acesta spune că este posibil să vedem astăzi o reducere de 0,25% a dobânzii cheie, dar, totodată, BNR ar putea să păstreze atitudinea precaută tot timpul anului.

„Incetinirea mai rapidă a inflației în luna mai a crescut șansele pentru o primă reducere a dobânzii cheie în luna iulie, chiar dacă determinanții calmării inflației au fost din zona non-core. Atitudinea precaută a BNR cu privire la relaxare s-ar putea menține, având în vedere avansul rapid al veniturilor și deficitul bugetar foarte mare și în creștere în 2024”, consideră Lucian Anghel.

Dobânda cheie este nemodificată din luna ianuarie a anului trecut, când BNR a crescut rata dobânzii la 7% pe an, de la 6,75% pe an. Când vorbim despre scăderi ale acestei rate, Banca Națională nu a mai operat reduceri de mai bine de trei ani, din ianuarie 2021, atunci când dobânda cheie a coborât la 1,25% pe an, de la 1,5% în decembrie 2020.

BNR ar putea să aștepte până în august până să taie dobânzile

Banca Națională ar putea să mai aștepte o lună până să opereze reduceri de dobândă, astfel, ar avea timp să se asigure că inflația are traiectoria corectă, consideră economiștii din ING Bank. Cu toate acestea, Valentin Tătaru și Ștefan Posea, economiști în ING Bank, spun că șansele ca BNR să reducă astăzi dobânda cheie sunt de 30%.

„În privința dobânzii cheie, ne menținem estimarea potrivit careia vor exista doua reduceri cu 25 procentuale în acest an și alte trei în 2025, existând totodată riscul ca o parte din aceste tăieri să fie amânate pentru anul viitor”, au declarat analiștii ING într-un raport de analiza publicat la începutul lunii iunie.

Aceștia consideră că amânarea deciziei de a scădea dobânda cheie este mai sănătoasă pentru economie. Într-un interviu anterior pentru wall-street.ro, Cristian Popa, membru în Consiliul de Administrație al BNR, spunea care ar fi efectele adverse ale unei sărbătoriri premature. Conceptul de "sărbătorire prematură" a fost utilizat de către oficiali ai Fondului Monetar Internațional (FMI) pentru a avertiza asupra riscului de a considera rezolvată inflația, întrucât poate exista tentația de a sărbători prea devreme aparenta rezolvare a problemei. Sărbătorirea prematură implică riscul de a subestima sau de a ignora posibilitatea ca inflația să revină sau să rămână la un nivel în viitor.

„Credem că luna august este o opțiune mai bună pentru ca BNR să înceapă tăierile de dobândă. Desigur, o singură lună nu va schimba substanțial peisajul inflaționist al produselor nealimentare și a serviciilor. Totuși, o nouă confirmare că inflația merge într-o direcție corectă, cuplată cu anunțarea noii decizii cheie concomitent cu prezentarea raportului asupra inflației, sunt câteva argumente pentru ca BNR să aștepte decizia până în august”, a declarat Valentin Tătaru, economistul șef ING Bank.

Isărescu, despre reducerea dobânzii cheie: „S-ar putea să nu vină anul acesta”

Momentul reducerii dobânzii cheie s-ar putea să nu vină în acest an, dar dacă inflaţia pe luna mai va fi scăzută, atunci membrii Consiliului de Administraţie al BNR se vor uita la date, a declarat anterior guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu.

„S-ar putea să nu vină. Nici nu spunem. Atenţie! Când am spus în februarie că e vorba de două luni de scădere a inflaţiei am mai folosit un cuvânt, cel puţin. Şi mulţi au scos cel puţin. Am spus cel puţin două luni de scădere a inflaţiei. Deci nu am spus că imediat în luna mai, după două luni, reducem dobânzile. Aşa şi acum”, a declarat guvernatorul Băncii Naționale.

Acesta a spus că l-a şi rugat pe un membru al Consiliului să iasă la televizor şi să spună: măi, guvernatorul a spus cel puţin două luni.

„Dumneavoastră ştiţi câtă discuţie este în lume, politica Băncii Naţionale este mai degrabă data-dependent. Suntem dependenţi de informaţii, de date. Nu numai de cele interne dar şi de cele externe. În plus, faţă de a da inflaţia în jos fără a crea recesiune, preferăm ca inflaţia să vină mai lent în jos, dar fără reveniri. Asta este preferinţa noastră. Nu este uşor”; a mai spus Isărescu.

BNR nu s-a înmuiat, chiar dacă sunt alegeri anul acesta: „Un exemplu cum într-un an cu multe alegeri își păstrează independența”

Prudența cu care a acționat Banca Națională, cu toate nu e aplaudată de românii cu credite care așteptau ca ratele lor să scadă, este o dovadă a independenței pe care o are instituția, conform economistul Lucian Anghel. În contextul în care în acest an se va vota noul Consiliu de Administrație al Băncii Naționale, board ales de Parlament, o scădere a dobânzii cheie ar fi ajutat politicienii, mai ales în contextul unuia dintre cei mai aglomerați ani electorali din istorie. Estimările specialiştilor băncii arată că dobânda de politică monetară ar putea ajunge la 6,25% pe an la finalul lui 2024, în timp ce o primă reducere ar putea avea loc la şedinţa din iulie.

„BNR este un exemplu cum într-un an cu multe alegeri își păstrează independența. Credem ca sunt șanse mari să vedem în iulie prima reducere a dobânzii cheie cu 0,25 puncte procentuale. Aceasta nu o să fie singura scădere: credem că dobânda cheie va ajunge la 6,25% la finalul anului”, a declarat Lucian Anghel.

