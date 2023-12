Acum un an, paginile știrilor anunțau că avem cel mai ridicat nivel al inflației din ultimii 20 de ani: rata anuală a inflației a ajuns în noiembrie 2022 la 16,76%. Mai exact, anul trecut, România a înregistrat cea mai ridicată rată a inflației de când BNR a anunțat lansarea leului nou. Într-un singur an, rata scumpirilor s-a înjumătățit: ultimele date valabile, cele pentru luna octombrie 2022, arată o inflație de 8,07%.

Atunci când vorbim despre panaceul pe care îl folosește BNR pentru stoparea proceselor inflaționiste, economiștii au la îndemână dobânda de politică monetară. Dobânda cheie a crescut de anul trecut, ultima majorare fiind efectuată la începutul lui 2023, când dobânda de politică monetară a ajuns (și s-a oprit) la 7%. În luna noiembrie 2022 dobânda de politică monetară a fost de 6,75%. Așadat, cu toate că poate părea ciudat că, chiar dacă rata inflației s-a înjumătățit, BNR nu s-a grăbit să scadă dobânzile. Cristian Popa explică de ce „nu s-a deschis încă șampania” la Banca Națională:

Noi am înfruntat inflația fără a crea recesiune și cu o stabilitate relativă a cursului, însă, nu am spus că am câștigat războiul. Am câștigat bătălii, dar războiul mai durează, trebuie să fim vigilenți și să luptăm cu acest balaur.

Cristian Popa, membru în Consiliul de Administrație a BNR