Black Friday 2017 a inceput deja la Flanco de pe 27 octombrie si se va desfasura pana pe 19 noiembrie. Retailerul a anuntat reduceri de pana la 80%, atat online, cat si in magazinele fizice. Am listat mai jos 5 electrocasnice de bucatarie cu reduceri care ajung la 56%

Black Friday 2017 la Flanco: Schimba-ti infatisarea bucatariei cu 5 electrocasnice la reducere

Black Friday 2017: Cuptor cu microunde redus cu 46%

Cuptorul cu microunde Daewoo din oferta celor de la Flanco, al carui pret a fost redus cu ocazia Black Friday 2017, are o capacitate de 20 de litri, o putere de 700 W si un panou de comanda mecanic. Acesta are o greutate de 8.7 Kg, dimensiuni 449 x 259 x 318 mm si o garantie de 24 de luni. Il puteti cumpara cu o reducere de 46% de AICI.

Reducere la espressorul De Longhi

Espressorul manual De Longhi din oferta celor de la Flanco, al carui pret a fost redus cu ocazia Black Friday 2017, are o putere de 1100 W, alimentare cu cafea macinata si ESE PODS. Capacitatea rezervorului de apa este de 1 l, espressorul are o greutate de 3 KG, dimensiuni 220 x 270 x 320 mm si o garantie de 24 de luni. Il puteti cumpara cu o reducere de 56% de AICI.

Storcator de fructe Heinner redus cu 51% de Black Friday 2017

Storcatorul de fructe Heinner din oferta celor de la Flanco, redus cu ocazia campaniei Black Friday 2017, are o putere de 150 W, un numar de 80 de rotatii pe minut si vine cu accesorii precum perie de curatat si recipient pentru suc. Acesta are functie de autocuratare, motor puternic tip DC si protectie motor. Nivelul de zgomot este de 72 db si are o greutate de 3.8 kg. Il puteti cumpara cu o reducere de 51% de AICI.

Fierbator Vision Chef redus cu 40%

Fierbatorul Vision Chef din oferta Flanco, redus cu ocazia campaniei Black Friday 2017, are o putere de 1100 W, capacitate de 1 l, oprire automata si utilizare fara fir. Il puteti cumpara cu o reducere de 40% de AICI.

Reducere de 42% cu ocazia Black Friday 2017 pentru robotul de bucatarie Tefal

Robotul de bucatarie Tefal din oferta celor de la Flanco , redus cu ocazia campaniei Black Friday 2017, are o putere de 1000 W, o capacitate a bolului de 1,5 l si o capacitate a blenderului de 1,5 l. Acesta are 31 de functii. Il puteti cumpara cu o reducere de 42% de AICI.

Black Friday 2017 la Flanco: ce oferte cuprinde campania

Flanco a pregatit de Black Friday 2017 clientilor stocuri de peste 100.000 de televizoare, 50.000 de telefoane, 25.000 de notebook-uri, 70.000 de electrocasnice mari si 140.000 de electrocasnice mici. Stocul accesoriilor si al produselor pentru entertainment numara peste 250.000 de articole.

Retailerul va avea disponibile peste 100 de repere din gama proprie, Vision, de la televizoare si telefoane, pana la electrocasnice mari si mici (aparate frigorifice, masini de spalat, aragazuri, aspiratoare, fiare de calcat, cuptoare cu microunde, masini de tocat, storcatoare, mixere, cafetiere, rasnite).

