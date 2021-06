VIDEO - Samsung a prezentat One UI Watch: ce schimbări aduce pentru ceasurile inteligente

Samsung Electronics Co., Ltd. a prezentat One UI Watch la Mobile World Congress (MWC). Noua interfață este concepută pentru a face experiența de pe Galaxy Watch și de pe smartphone și mai conectată. Samsung a confirmat, de asemenea, că One UI Watch va fi disponibil pentru Galaxy Watch pe noua platformă unificată construită împreună cu Google, care va aduce îmbunătățiri ale performanței, o experiență mai bună între Smart Watch-uri și smartphone-urile pe Android și acces la un număr și mai mare de aplicații.