(P) HP Pavilion Aero este cel mai ușor laptop de până acum

HP a dezvăluit Pavilion Aero 13, care este cel mai ușor laptop de consum al companiei de până acum. Dispozitivul cântărește mai puțin de un kilogram și este primul laptop HP Pavilion cu o rație ecran-corp de 90%.

Are o greutate maximă de 0.987 kg, ceea ce îl face unul dintre cele mai portabile laptopuri pe care le puteți cumpăra în acest moment, de orice tip sau dimensiune. Aparatul de 13,3 inch are un afișaj de 2,5K cu un raport de aspect 16:10, 400 de nituri de luminozitate și o paletă de culori sRGB 100%. Pavilion Aero 13 are suport WiFi 6 și AI de eliminare a zgomotului, pentru a reduce sunetele de fundal nedorite la apelurile video. HP susține că veți obține până la 10,5 ore de utilizare dintr-o singură încărcare. Laptopul este alimentat de un procesor AMD Ryzen serie 5000 cu grafică Radeon încorporată, până la Ryzen 7 5800U.

Nu este surprinzător faptul că acest produs va folosi un procesor AMD. Cea mai recentă generație Ryzen a funcționat mai eficient decât cipurile Intel concurente de pe toate planurile. Deoarece necesită o răcire mai redusă pentru a funcționa bine, generația 5000 a permis producătorilor să lanseze sisteme impresionant de subțiri și ușoare în acest an.

Cipurile Ryzen sunt, de asemenea, o potrivire rezonabilă pentru linia Pavilion, deoarece multe au avut un preț mai mic decât cipurile Intel de a 11-a generație. În timp ce sistemele AMD s-au îndreptat spre niveluri la prețuri mai ridicate în ultimii ani, prețul este încă unul dintre domeniile principale în care aceștia sunt competitivi.

La exterior, Aero este disponibil în patru culori: aur roz pal, aur cald, alb ceramic și argintiu natural.

Pavilion Aero 13 este fabricat din materiale plastice reciclate și folosește vopsea pe bază de apă. HP spune că laptopul este înregistrat EPEAT Gold și certificat Energy Star ca parte a obiectivelor sale de a avea „cel mai sustenabil portofoliu de computere din lume”. Acesta va fi disponibil în iulie 2021.

HP Pavilion a fost linia bugetară HP, cu un design mai mare și mai grosier decât liniile mai scumpe ale companiei, dar HP a micșorat cadrele și amprentele șasiului pe o serie de modele în acest an.

În februarie 2021, HP a anunțat că și-a reîmprospătat linia Pavilion x360 de laptopuri convertibile de 14 și 15 inch, făcându-le mai mici, mai ușoare și mai orientate spre divertisment de streaming. Versiunea de 15 inch are un procesor Intel Core i3 de a 11-a generație, 8GB de memorie și 256GB de stocare.

Având în vedere marketingul către „Gen Z” în timpul unei pandemii orientate către streaming, HP a spus că a optimizat noua linie pentru divertisment. Cadrele au fost reduse - lucru pe care utilizatorii probabil îl vor aprecia, atunci când vizionează seriale - și HP a inclus o versiune simplificată a centrului său de joc Omen, care permite utilizatorilor să își personalizeze apăsările de taste, iluminarea și alte caracteristici.

Cele două noi laptop-uri HP Pavilion x360 au, de asemenea, o amprentă mai mică decât înainte. De exemplu, versiunea de 14 inch a fost micșorată de la o lățime de 221 mm la 209 mm, iar greutatea sa a scăzut de la 1,61 kg la 1,50 kg.

Alte specificații au inclus un procesor Intel Core i3 / i5 / i7 de a 11-a generație, stocare de până la 1TB, grafică Intel Iris Xe (în sistemele i5 / i7) și Wi-Fi 6 opțional. HP a promovat, de asemenea, și sustenabilitatea acestor computere, susținând că utilizează plastic reciclat și aluminiu reciclat post-consum.

Pavilion x360 de 14 inch este disponibil în trei culori: argintiu natural, aur cald și albastru molid (numai non-premium). Versiunea de 15 inch vine în argintiu natural.

Între timp, HP a anunțat recent la CES încă două lansări ce fac parte gama sa de monitoare din seria M. Acestea folosesc tehnologie certificată Eyesafe, despre care HP pretinde că reduce lumina albastră, fără a afecta precizia culorii. Monitoarele, care sunt realizate folosind materiale plastice reciclate, includ acum modele de 24 și 27 de inch, cu audio încorporat.

