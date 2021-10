Endava, compania britanică de software cu peste 3.000 de angajați în România, dintre care peste 1000 numai în București, a inaugurat noile sale birouri din complexul U-Center situat pe Calea Șerban Vodă, lângă Parcul Tineretului din capitală. Deschiderea oficială a avut loc în prezența CEO-ului companiei, care a anunțat venituri de 446.6 milioane de lire în anul financiar 2021, în creștere cu 30,4% față de anul precedent.

Birourile din București au fost special gândite pentru a facilita munca hibridă și reprezintă un proiect pilot al companiei britanice. Astfel, după ce va testa acest model de amenajare a spațiului în România, compania își propune să îl implementeze în toate orașele în care este prezentă.

„Noul birou din București este un proiect pilot și o sursă de inspirație pentru modul în care vrem să regândim și să adaptăm toate birourile noastre pentru sistemul de muncă hibrid. Credem că viitorul modului și mediului de lucru este de fapt format dintr-un ecosistem de experiențe și locuri, care să le ofere angajaților flexibilitate, funcționalitate și să fie și ușor accesibile prin poziționarea lor și mijloacele de transport disponibile”, a declarat Roxana Cîrcu, Delivery Unit Manager, Endava București.

În această nouă locație, birourile și spațiile sunt alocate mai multor echipe sau sunt împărțite în zone de lucru diferite în funcție de activitățile desfășurate. Fiecare echipă decide câte zile va munci de la birou și câte de acasă, în funcție de proiectele în care este implicată și de nevoile specifice – cum ar fi Ceremoniile Agile, sesiunile de prezentare pentru colegii noi, programele de învățare și dezvoltare profesională sau momentele în care colaborarea directă este necesară. Fiecare birou va putea fi rezervat individual, astfel încât cei care vin la sediu să fie siguri că au un loc disponibil.

Endava a trecut definitiv la sistemul de lucru hibrid în septembrie 2021, deoarece atât studiile interne, cât și tendințele internaționale au demonstrat că acest mod de lucru flexibil este preferat de către angajați.

„Credem că fiecare echipă are nevoie de independență, astfel încât să poată defini singură modul în care lucrează. Echipele noastre vor stabili care sunt momentele în care este nevoie de întâlniri față în față sau în care fiecare coleg poate lucra de acasă. Am proiectat acest nou sediu pentru a răspunde tuturor nevoilor colegilor noștri și am adaptat spațiile astfel încât să poată fi folosite în mod optim atât pentru muncă în echipă, cât și pentru muncă individuală”, a declarat Claudiu Constantinescu, Regional Manager, Central Europe, Endava.

Venituri de 446,3 milioane lire în 2021 și o creștere anuală de 30,4%

Prezent în București pentru deschiderea noului sediu, CEO-ul Endava, John Cotterell, a anunțat rezultate financiare globale solide pentru trimestrul patru (T4) și pentru întregul an fiscal 2021. Performanța Endava a fost susținută de creșterea proiectelor de colaborare cu clienții existenți, dar și de extinderea portofoliului de clienți la nivel global, compania încheind trimestrul patru cu 615 clienți activi, o creștere de 47,8% față de T4 2020.

La finalul trimestrului patru, Endava a înregistrat un venit de 133,6 milioane de lire sterline, reprezentând o creștere de 54,9% față de perioada similară a anului precedent. Compania a încheiat exercițiul financiar 2021 cu o cifră de afaceri de 446,3 milioane de lire sterline, în creștere cu 30,4% față de anul precedent, ceea ce a rezultat și într-o creștere a marjei PBT (profit înaintea impozitării) la 20,6%, față de 19,5% în 2020.

Compania britanică de software a înregistrat o creștere de 34,1% a numărului de angajați în anul fiscal 2021, echipa sa ajungând la 8883 de membri în toată lumea. În perioada următoare, Endava va continua să angajeze și să investească în dezvoltarea și regândirea spațiilor de lucru, noul birou din București reprezentând primul astfel de proiect la nivel global.

