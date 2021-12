Adidas a strâns zeci de milioane de dolari din vânzarea de NFT-uri și dă de înțeles că e doar începutul

Adidas a creat 30.000 de NFT-uri, parte a colecției ”Into the Metaverse NFT”s, iar 29.620 dintre ele au fost deja vândute de către companie, restul fiind păstrate pentru viitoare licitații.

Cu un preț de 0.2 ETH(în jur de 760 de dolari la momentul vânzării), colecția de NFT-uri vândute de către Adidas i-au adus peste 22 de milioane de dolari.



NFT-urile din colecția Into the Metaverse NFTs au fost realizate de Adidas în parteneriat cu Bored Ape YAcht Club, Punks Comics și GMoney. Cei care le-au cumpărat au acces la piese vestimentare speciale oferite de Adidas și diverse experiențe digitale, însă începând cu anul 2022, conform The Verge.

Febra NFT-urilor își pune amprenta pe companii din diverse industrii. Recent, Vodafone a scos la licitație primul SMS din lume, ce a fost transmis prin rețeaua sa în urmă cu 29 de ani, când un angajat al companiei, Richard Jarvis, a primit, pe 3 decembrie 1992, la petrecerea de Crăciun, un mesaj de doar 15 caractere: „Merry Christmas”.

Cumpărătorul va putea să plătească folosind criptomoneda Ether și va deține proprietate exclusivă a unei replici detaliate și unice a protocolului de comunicare original care a transmis primul SMS din lume. Licitația online va avea loc pe 21 decembrie 2021, iar Vodafone va dona veniturile din vânzare către Înaltul Comisariat pentru Refugiați al Națiunilor Unite (UNHCR) pentru a sprijini persoanele strămutate forțat.

