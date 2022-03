Emergn, firmă globală de servicii digitale de business, își anunță intrarea pe piața din România. În 2022, compania își propune să dezvolte în România unul dintre principalele sale centre de livrare, concentrându-se pe recrutarea pentru roluri cheie, precum dezvoltatori IT, profesioniști Quality Assurance, Business Analysts, Product Designers, Delivery Managers, ingineri de automatizare și AI ori specialiști în date și analiză. Emergn plănuiește să se extindă rapid în acest an, cu planuri pe termen lung de a se transforma în lider de piață.

"Extinderea Emergn în România este în concordanță cu valorile companiei și cu istoricul său de stabilire a unei prezențe în țări care rezonează cu aceleași valori de bază, dar și cu dorința de a pune accentul pe talentul incredibil al profesioniștilor. România este o țară cu multe talente și cu o istorie bogată și va fi un centru cheie de excelență pentru angajați și pentru clienții noștri globali. De asemenea, România se aliniază foarte bine atât cu accentul pe care Emergn îl cultivă în ceea ce privește procesele tehnice, cât și cu ideea de concentrare asupra produselor, pe care Emergn le are pe piața serviciilor digitale de business și de transformare", a declarat Alex Adamopoulos, CEO Emergn.



Compania va investi în dezvoltarea talentelor din România, iar o parte din planurile sale includ accesul echipei la platforma Emergn de învățare prin colaborare și muncă, ce le permite oamenilor să deprindă și să adopte modalități noi și moderne de a livra pe piață produse, servicii și idei. Întregul proces de învățare este susținut de abordarea proprie a Emergn pentru implementarea unor metode moderne de lucru, numită Value, Flow, Quality (VFQ).



VFQ este un adevărat ecosistem în care clienții și angajații Emergn au acces la o platformă digitală de învățare, la o bibliotecă extinsă de conținut de valoare mondială, la o întreagă rețea de instructori și antrenori experimentați și multe altele. Mii de profesioniști din sute de companii din întreaga lume folosesc VFQ, iar această metodă schimbă modul în care organizațiile adoptă discipline precum Agile, Design Thinking, Lean și Systems Thinking pentru a-și susține eforturile de inovare și a deveni și mai competitive în economia digitală, spun reprezentanții companiei.





În România, Emergn caută o gamă largă de profesioniști IT în diferite stadii ale carierei - de la roluri de Junior la cele de Senior – în domeniul programării (Java, .NET, JavaScript), Automatizare QA, Analiză de business și Delivery Management, dar și din alte domenii, echipă care să-și depășească limitele împreună, printr-o activitate provocatoare și variată.



După ce se vor alătura echipei Emergn, angajații vor lucra direct cu clienții companiei, precum HP, SAP, Vodafone, gsk, Astra Zeneca și multe altele. În plus, aceștia vor juca un rol cheie în construirea comunității locale Emergn și în stabilirea prezenței companiei în România. Angajații din România vor deveni parte a comunității globale Emergn și vor adopta un stil de lucru ce încurajează schimbul de cunoștințe între diferite echipe și locații, ajutându-i pe angajați să se dezvolte și să aibă succes.

